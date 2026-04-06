'ദൈവം വലിയവനാണ്'; F-15 പൈലറ്റിന്റെ റേഡിയോ സന്ദേശം ചതിക്കുഴിയാണെന്ന് ഒരുനിമിഷം അമേരിക്ക ഭയന്നു
ഇറാനിൽ വെടിവെച്ചിട്ട അമേരിക്കയുടെ എഫ്-15 യുദ്ധവിമാനത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയ അതീവ നാടകീയമായ നിമിഷങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വെളിപ്പെടുത്തലുകളുമായി പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. പൈലറ്റ് അയച്ച റേഡിയോ സന്ദേശം ഇറാൻ്റെ ചതിക്കുഴിയാണെന്ന് യുഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആദ്യം ഭയപ്പെട്ടിരുന്നതായി ആക്സിയോസിന് (Axios) നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ ട്രംപ് പറഞ്ഞു. അമേരിക്കൻ സൈന്യത്തെ പതിയിരുന്ന് ആക്രമിക്കാൻ ഇറാൻ ഒരുക്കിയ കെണിയാണോ ഇതെന്ന സംശയമാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുണ്ടായിരുന്നത്.
റേഡിയോ സന്ദേശവും സംശയവും
വിമാനത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് തെറിച്ച (Eject) വെപ്പൺ സിസ്റ്റംസ് ഓഫീസർ അയച്ച 'ദൈവം വലിയവനാണ്' (God is Good) എന്ന മൂന്ന് വാക്കുകളുള്ള സന്ദേശമാണ് സംശയത്തിന് ഇടയാക്കിയത്. പൈലറ്റ് ഇറാന്റെ പിടിയിലായെന്നും അദ്ദേഹത്തെക്കൊണ്ട് നിർബന്ധിപ്പിച്ചു പറയിപ്പിക്കുന്ന സന്ദേശമാണിതെന്നും അമേരിക്കൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആദ്യം കരുതി.
ഇറാൻ സൈന്യം വ്യാജ സിഗ്നലുകൾ നൽകി അമേരിക്കൻ സൈന്യത്തെ അവിടേക്ക് ആകർഷിക്കുകയാണോ എന്നായിരുന്നു ആശങ്ക. എന്നാൽ പിന്നീട് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ പൈലറ്റ് സുരക്ഷിതനാണെന്നും ശത്രുക്കളുടെ കണ്ണുവെട്ടിച്ച് ഒളിവിലാണെന്നും സൈന്യം സ്ഥിരീകരിച്ചു.
മലനിരകളിലെ അതിജീവനം
പരിക്കേറ്റ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇറാനിലെ മലനിരകളിൽ 24 മണിക്കൂറിലധികം ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞു. ഏകദേശം 200 കമാൻഡോകൾ പങ്കെടുത്ത അതീവ സുരക്ഷാ ഭീഷണിയുള്ള രാത്രികാല ഓപ്പറേഷനിലൂടെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ പുറത്തെത്തിച്ചത്. ആയിരക്കണക്കിന് ഇറാനിയൻ സൈനികരും നാട്ടുകാരും അദ്ദേഹത്തിനായി തിരച്ചിൽ നടത്തുന്നതിനിടെ പർവ്വതത്തിലെ ഒരു വിള്ളലിലാണ് അദ്ദേഹം ഒളിച്ചിരുന്നതെന്ന് ട്രംപ് വെളിപ്പെടുത്തി.
അദ്ദേഹത്തെ പിടികൂടുന്നവർക്ക് ഇറാൻ പാരിതോഷികവും പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. അമേരിക്കൻ നിരീക്ഷണ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെയാണ് ഒടുവിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാനം കണ്ടെത്തിയത്.
രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളായുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തനം
നേരത്തെ, വിമാനത്തിലെ പൈലറ്റിനെ പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ തന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. കടുത്ത ഇറാനിയൻ വെടിവെപ്പിനിടെ നടത്തിയ ആ നീക്കത്തെ 'ധീരവും വേഗത്തിലുള്ളതുമായ റാഞ്ചൽ' എന്നാണ് പ്രതിരോധ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥനായുള്ള ദൗത്യം കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമായിരുന്നു.
ഇറാനിയൻ മണ്ണിൽ താൽക്കാലിക താവളം സ്ഥാപിച്ച ശേഷമാണ് രാത്രിയിൽ രണ്ടാമത്തെ ദൗത്യം നടത്തിയത്. കടുത്ത പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ രണ്ട് പേരെയും സുരക്ഷിതമായി പുറത്തെത്തിക്കാൻ അമേരിക്കൻ സൈന്യത്തിന് സാധിച്ചു.
ഇസ്രായേലിൻ്റെ സഹായം
ഈ ദൗത്യത്തിൽ ഇസ്രായേൽ പരിമിതമായ സഹായം നൽകിയതായും ട്രംപ് വെളിപ്പെടുത്തി. പൈലറ്റിനെ കണ്ടെത്തുന്നതിൽ നേരിട്ട് പങ്കില്ലെങ്കിലും ഇറാനിയൻ സൈന്യത്തിന്റെ നീക്കങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഇസ്രായേൽ നൽകി. കൂടാതെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് നീങ്ങുകയായിരുന്ന ഇറാനിയൻ സൈന്യത്തിന്റെ വേഗത കുറയ്ക്കാൻ ഇസ്രായേൽ വ്യോമസേന അവിടെ ആക്രമണം നടത്തിയതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ശക്തമായ പങ്കാളിത്തമാണ് ഇതിലൂടെ തെളിയുന്നതെന്ന് ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.