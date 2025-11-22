അഭയാർത്ഥി ബോട്ടിന് നേരെ ഗ്രീക്ക് കോസ്റ്റ് ഗാർഡിന്റെ അതിക്രമം? ഞെട്ടിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ വൈറൽ
ഏഥൻസ്: കടലിൽ കുടുങ്ങിയ അഭയാർത്ഥി ബോട്ടിനെ ഗ്രീക്ക് കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് ബോട്ട് ഇടിച്ചുതകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന തരത്തിലുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ വൻതോതിൽ പ്രചരിക്കുന്നു. തുർക്കിയിൽ നിന്ന് ഗ്രീസിലേക്ക് കടക്കാൻ ശ്രമിച്ച അഭയാർത്ഥികളുടെ ഡിങ്കി ബോട്ടിലേക്ക് കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് വെസൽ അപകടകരമായ രീതിയിൽ അടുപ്പിക്കുന്നതും തിരയുണ്ടാക്കി ബോട്ട് മറിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതുമാണ് ദൃശ്യങ്ങളിലുള്ളത്.
CW/ κρατικη βία, θανατοπολιτική των συνόρων, pushback #antireport #refugeesGR— Παρασιτεί Μετέωρος (@parameteoros) November 21, 2025
🎥 Πλάνα δείχνουν τους βίαιους ελιγμούς των δολοφόνων βασανιστών της 🇬🇷ελληνικής ακτοφυλακής την στιγμή που προσπαθούν να επιχειρήσουν ρατσιστική επαναπροώθηση εναντίον αιτούντων άσυλο.@ABoatReport pic.twitter.com/O2uq42SJb3
ഈ വീഡിയോ പഴയതാണോ അതോ പുതിയതാണോ എന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം വന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും, കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഈജിയൻ കടലിൽ ഗ്രീസും തുർക്കിയും തമ്മിലുള്ള അസ്വാരസ്യങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചിരുന്നു.
വാർത്തയിലെ പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- വൈറലായ ദൃശ്യങ്ങൾ: അഭയാർത്ഥികൾ തിങ്ങിനിറഞ്ഞ ചെറിയ റബ്ബർ ബോട്ടിന് തൊട്ടരികിലൂടെ ഗ്രീക്ക് കോസ്റ്റ് ഗാർഡിന്റെ വലിയ കപ്പൽ അതിവേഗം സഞ്ചരിക്കുന്നതും, വടികൾ ഉപയോഗിച്ച് അഭയാർത്ഥികളെ നേരിടുന്നതുമായ ദൃശ്യങ്ങളാണ് പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ വലിയ പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്.
- കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് മേധാവിക്കെതിരെ കേസ്: 2023-ൽ പൈലോസിലുണ്ടായ വൻ കപ്പൽ ദുരന്തത്തിൽ (Pylos Shipwreck) നൂറുകണക്കിന് അഭയാർത്ഥികൾ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ, ഗ്രീക്ക് കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് മേധാവിക്കും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും എതിരെ ക്രിമിനൽ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തി വിചാരണ ചെയ്യാൻ ഗ്രീക്ക് കോടതി ഈ മാസം ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് സേനയ്ക്കെതിരായ പഴയതും പുതിയതുമായ ആരോപണങ്ങൾ വീണ്ടും ചർച്ചയാകുന്നത്.
- തുർക്കിയുമായുള്ള സംഘർഷം: കഴിഞ്ഞ ദിവസം (നവംബർ 20) തുർക്കി മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടുകൾക്ക് നേരെ ഗ്രീക്ക് കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് വെടിയുതിർത്തതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. സമുദ്രാതിർത്തി ലംഘിച്ചു എന്നാരോപിച്ചായിരുന്നു നടപടി.
അഭയാർത്ഥികളോട് ഗ്രീക്ക് അധികൃതർ പുലർത്തുന്ന ക്രൂരമായ സമീപനത്തിനെതിരെ മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകൾ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.