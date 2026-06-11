ഗ്രീക്ക് സൈനിക സഖ്യങ്ങൾക്ക് തുർക്കിയെ ചെറുക്കാനാകില്ല; കടുത്ത ഭാഷയിൽ മുന്നറിയിപ്പുമായി അങ്കാറ

By  Metro Desk Jun 11, 2026, 17:22 IST
Thurkey

അങ്കാറ: കിഴക്കൻ മെഡിറ്ററേനിയൻ മേഖലയിൽ ഗ്രീക്ക് സൈപ്രസ് ഭരണകൂടം രൂപീകരിക്കുന്ന സൈനിക സഖ്യങ്ങൾക്ക് തുർക്കിക്ക് മുന്നിൽ യാതൊരു വിജയസാധ്യതയുമില്ലെന്ന് കടുത്ത മുന്നറിയിപ്പുമായി തുർക്കി പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം. തുർക്കിയുടെയും സ്വയം പ്രഖ്യാപിത 'ടർക്കിഷ് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് നോർത്തേൺ സൈപ്രസിന്റെയും' (TRNC) അവകാശങ്ങളെയും താൽപ്പര്യങ്ങളെയും തകർക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഒരു സൈനിക നീക്കവും വിജയിക്കാൻ പോകുന്നില്ലെന്ന് തുർക്കി വ്യക്തമാക്കി.

​ഫ്രാൻസും ഗ്രീക്ക് സൈപ്രസും തമ്മിൽ അടുത്തിടെ ഒപ്പുവെച്ച പ്രതിരോധ കരാറിനോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു തുർക്കി. ഈ കരാർ മേഖലയിലെ സമാധാനാന്തരീക്ഷം തകർക്കുമെന്നും, 1960-ലെ സൈപ്രസ് ഉടമ്പടികൾക്കും അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങൾക്കും വിരുദ്ധമാണെന്നും അങ്കാറ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു.

​സൈപ്രസിലെ ടർക്കിഷ് വംശജരുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് ഭീഷണിയാകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഏത് ശത്രുതാപരമായ നിലപാടുകൾക്കും ഏറ്റവും ശക്തമായ മറുപടി നൽകാൻ തുർക്കി സായുധ സേനയ്ക്ക് കെൽപ്പുണ്ടെന്ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിലൂടെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. പ്രദേശത്ത് ഇസ്രായേലുമായും ഫ്രാൻസുമായും ചേർന്ന് ഗ്രീക്ക് സൈപ്രസ് നടത്തുന്ന സൈനിക നീക്കങ്ങളെ അതീവ ജാഗ്രതയോടെയാണ് നിരീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും തുർക്കി ഭരണകൂടം വ്യക്തമാക്കി. 

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