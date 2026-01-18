ഗ്രീൻലാൻഡ് തർക്കം: ട്രംപിന്റെ ഇറക്കുമതി തീരുവക്കെതിരെ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ നടപടി വേണമെന്ന് മാക്രോൺ
പാരിസ്: ഗ്രീൻലാൻഡ് വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ച വ്യാപാര തീരുവകൾക്കെതിരെ (Tariffs) ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനോട് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോൺ. യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ 'ആന്റി-കോയേർഷൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്' (Anti-coercion instrument) ഉപയോഗിച്ച് അമേരിക്കയുടെ നീക്കത്തെ പ്രതിരോധിക്കണമെന്നാണ് മാക്രോണിന്റെ ആവശ്യം.
ഗ്രീൻലാൻഡ് വാങ്ങാനുള്ള ട്രംപിന്റെ താല്പര്യത്തെച്ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കങ്ങൾക്കിടയിലാണ് യൂറോപ്യൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് മേൽ അധിക നികുതി ചുമത്തുമെന്ന് അമേരിക്ക മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത്. ഇത്തരം സാമ്പത്തിക ഭീഷണികളെ ഒറ്റക്കെട്ടായി നേരിടണമെന്നും യൂറോപ്പിന്റെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കണമെന്നും മാക്രോൺ റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. സഖ്യകക്ഷികൾ തമ്മിലുള്ള വ്യാപാര ബന്ധത്തെ ഇത്തരം നീക്കങ്ങൾ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുമെന്നും ഫ്രാൻസ് ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു.