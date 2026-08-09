ട്രംപുമായി ബന്ധമുള്ള യു.എസ് എണ്ണക്കമ്പനിക്ക് ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പുമായി ഗ്രീൻലാന്റ്; അനുമതിയില്ലാതെ ഡ്രില്ലിംഗ് ഉപകരണങ്ങൾ എത്തിച്ചതിൽ അമർഷം

By  Metro Desk Aug 9, 2026, 00:37 IST
ഗ്രീൻലാൻ്റ്

നുക്ക് (ഗ്രീൻലാന്റ്): യു.എസ് മുൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപുമായി ബന്ധമുള്ള അമേരിക്കൻ എണ്ണക്കമ്പനി അനുമതിയില്ലാതെ ഖനന സാമഗ്രികൾ കരയിലെത്തിച്ച സംഭവത്തിൽ കടുത്ത മുന്നറിയിപ്പുമായി ഗ്രീൻലാന്റ് സർക്കാർ. കിഴക്കൻ ഗ്രീൻലാന്റിലെ ജാമേസൺ ലാൻഡ് (Jameson Land) മേഖലയിൽ എണ്ണഖനനത്തിനായുള്ള പ്രാഥമിക ജോലികൾക്കായി 'ഗ്രീൻലാന്റ് എനർജി' എന്ന ടെക്സസ് അധിഷ്ഠിത കമ്പനിയാണ് ഉപകരണങ്ങൾ എത്തിച്ചത്.

​ഖനനത്തിനോ ഉപകരണങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നതിനോ പ്രാദേശിക ധാതുവിഭവ അതോറിറ്റിയുടെ യാതൊരുവിധ അനുമതിയും ലഭ്യമായിട്ടില്ലെന്ന് ഗ്രീൻലാന്റ് ഭരണകൂടം വ്യക്തമാക്കി. ഭാവിയിലെ ഇത്തരം നീക്കങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും അധികൃതരെ അറിയിച്ച് അനുമതി വാങ്ങി മാത്രമേ നടത്താവൂ എന്ന് സർക്കാർ കർശന നിർദ്ദേശം നൽകി.

​പരിസ്ഥിതി ആഘാതം മുൻനിർത്തി 2021-ൽ പുതിയ എണ്ണഖനന ലൈസൻസുകൾ നൽകുന്നത് ഗ്രീൻലാന്റ് നിർത്തിവെച്ചിരുന്നു. എങ്കിലും മുൻപ് ബ്രിട്ടീഷ് കമ്പനിയായ '80 മൈൽ' കൈവശപ്പെടുത്തിയ ലൈസൻസിൽ പങ്കാളിത്തം നേടാനാണ് ഗ്രീൻലാന്റ് എനർജി ശ്രമിക്കുന്നത്. ഔദ്യോഗിക അനുമതികൾ ലഭ്യമാകാതെ ഖനനം ആരംഭിക്കാൻ സാധിക്കില്ല.

​ഗ്രീൻലാന്റിനെ അമേരിക്ക സ്വന്തമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്താവനകൾ നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ഈ എണ്ണക്കമ്പനിയുടെ നീക്കങ്ങൾ വലിയ ഭൂരാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യത്തോടെയാണ് ലോകം വീക്ഷിക്കുന്നത്.

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