അർദ്ധരാത്രി മുറിയിൽ 'അതിഥികൾ'; ഷഹീൻ ഷാ അഫ്രീദിക്ക് 10 ലക്ഷം രൂപ പിഴ, പിഎസ്എല്ലിൽ വൻ വിവാദം

By  Metro Desk Mar 31, 2026, 08:58 IST
ലാഹോർ: പാകിസ്താൻ സൂപ്പർ ലീഗിൽ (PSL) സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലംഘിച്ചതിന് ലാഹോർ ഖലന്ദേഴ്സ് നായകൻ ഷഹീൻ ഷാ അഫ്രീദിക്ക് വൻ തുക പിഴ. ടീം ഹോട്ടലിലെ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ മറികടന്ന് അതിഥികളെ മുറിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചതിനാണ് താരത്തിന് 10 ലക്ഷം പാകിസ്താനി രൂപ (1 Million PKR) പിഴ ചുമത്തിയത്.

സംഭവത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം:

  • അനധികൃത സന്ദർശനം: ശനിയാഴ്ച രാത്രി ടീം താമസിച്ചിരുന്ന ഹോട്ടലിൽ വെച്ചാണ് സംഭവം. താരം സിക്കന്ദർ റാസയുടെ മുറിയിലേക്ക് രാത്രി 11 മണിയോടെ നാല് അതിഥികളെ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അനുമതിയില്ലാതെ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു.
  • അനുമതി നിഷേധിച്ചു: ഈ അതിഥികളെ മുറിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ പി.സി.ബി (PCB) സുരക്ഷാ വിഭാഗവും പി.എസ്.എൽ സി.ഇ.ഒയും നേരത്തെ അനുമതി നിഷേധിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത് വകവെക്കാതെ ഷഹീൻ അഫ്രീദിയും സിക്കന്ദർ റാസയും ചേർന്ന് അതിഥികളെ മുറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു എന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു.
  • അർദ്ധരാത്രി വരെ നീണ്ട സന്ദർശനം: രാത്രി 11:05-ന് മുറിയിൽ പ്രവേശിച്ച അതിഥികൾ പുലർച്ചെ 1:25 വരെ അവിടെ തുടർന്നതായാണ് പഞ്ചാബ് പൊലീസിന്റെ റിപ്പോർട്ട്. മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം ഇവർ താരങ്ങളുടെ മുറിയിൽ ചെലവഴിച്ചു.

ടീം മാനേജ്‌മെന്റിന്റെ നടപടി:

​അച്ചടക്കം നിലനിർത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് നായകനെതിരെ തന്നെ കർശന നടപടി സ്വീകരിച്ചതെന്ന് ലാഹോർ ഖലന്ദേഴ്സ് വ്യക്തമാക്കി. സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് അപമര്യാദയായി പെരുമാറിയെന്ന ആരോപണവും താരത്തിനെതിരെയുണ്ട്. അതേസമയം, വന്നത് തന്റെ ബന്ധുക്കളാണെന്നും സുരക്ഷാ നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ അറിവില്ലായിരുന്നു എന്നുമാണ് സിക്കന്ദർ റാസയുടെ വിശദീകരണം.

​വിദേശ താരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പങ്കെടുക്കുന്ന ടൂർണമെന്റിൽ താരങ്ങളുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് വൻ പ്രാധാന്യമാണ് നൽകുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നായകൻ തന്നെ നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചത് പാകിസ്താൻ ക്രിക്കറ്റിൽ വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവെച്ചിട്ടുണ്ട്.

