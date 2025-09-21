എച്ച്-1 ബി വിസ ഫീസ് വർദ്ധനവ്: പുതിയ അപേക്ഷകർക്ക് മാത്രം ബാധകം; യുഎസ്
വാഷിംഗ്ടൺ: യുഎസ് പ്രസ് സെക്രട്ടറി നടത്തിയ പ്രസ്താവന പ്രകാരം, എച്ച്-1 ബി വിസ ഫീസ് വർദ്ധനവ് പുതിയ അപേക്ഷകർക്ക് മാത്രമാണ് ബാധകമാവുക. നിലവിൽ വിസ കൈവശമുള്ളവർക്കും, പുതുക്കാൻ പോകുന്നവർക്കും ഈ പുതിയ നിയമം ബാധകമല്ല. ഇത് ആയിരക്കണക്കിന് ഇന്ത്യൻ പ്രൊഫഷണലുകൾക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാണ് നൽകുന്നത്.
പുതിയ ഉത്തരവ് പ്രകാരം, എച്ച്-1 ബി വിസയ്ക്കുള്ള അപേക്ഷാ ഫീസ് $100,000 (ഏകദേശം 88 ലക്ഷം രൂപ) ആയി ഉയർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഫീസ് വർദ്ധനവ് പുതിയ അപേക്ഷകരെയും, എച്ച്-1 ബി ലോട്ടറിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരെയും നേരിട്ട് ബാധിക്കും. യുഎസ് സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിൽ അമേരിക്കൻ പൗരന്മാർക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്നതിനാണ് ഈ നയമെന്ന് യുഎസ് ഭരണകൂടം അറിയിച്ചു.
ഈ നീക്കം യുഎസിലേക്ക് ജോലി തേടിപ്പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ പ്രൊഫഷണലുകൾക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടിയാകും. അതേസമയം, ഉയർന്ന വരുമാനമുള്ളവരെ മാത്രം ലക്ഷ്യമിടുന്ന ഈ നയം സാധാരണക്കാർക്ക് മുന്നിൽ വലിയൊരു കടമ്പ സൃഷ്ടിക്കുമെന്നും വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു. എച്ച്1ബി വിസ ഉടമകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഇന്ത്യക്കാരായതിനാൽ, ഈ നീക്കത്തിൽ ഇന്ത്യ ആശങ്ക അറിയിച്ചിരുന്നു. മാനുഷികപരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്നും ഇന്ത്യ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പുതിയ വിശദീകരണത്തോടെ, നിലവിലെ ജോലിക്കാർക്ക് അവരുടെ തൊഴിൽ സുരക്ഷിതമായി തുടരാം. എന്നാൽ, യുഎസിലേക്ക് കടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് ഇത് വലിയ വെല്ലുവിളിയാകും.