റെക്കോർഡ് നേട്ടം: ഹാളിഫാക്സ് വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് യൂറോപ്പിലേക്ക് ഇനി 13 റൂട്ടുകൾ

By Metro DeskNov 19, 2025, 12:56 IST
കാനഡ 1200

കാനഡയിലെ നോവ സ്കോട്ടിയയിലുള്ള ഹാളിഫാക്സ് സ്റ്റാൻഫീൽഡ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം (YHZ) യൂറോപ്പിലേക്കുള്ള നേരിട്ടുള്ള ഫ്ലൈറ്റ് റൂട്ടുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ ചരിത്രപരമായ റെക്കോർഡ് രേഖപ്പെടുത്തി. ഇതോടെ യൂറോപ്പിലെ 13 നഗരങ്ങളിലേക്ക് ഈ വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് സർവീസ് ലഭ്യമാകും.

​🌟 വെസ്റ്റ്‌ജെറ്റ് വിപുലീകരണം

​ഈ നേട്ടത്തിൽ കനേഡിയൻ എയർലൈനായ വെസ്റ്റ്‌ജെറ്റ് (WestJet) ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. വെസ്റ്റ്‌ജെറ്റ് പ്രഖ്യാപിച്ച പുതിയ സർവീസുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നതോടെയാണ് യൂറോപ്യൻ റൂട്ടുകളുടെ എണ്ണം 13 ആയി വർദ്ധിച്ചത്.

​🌍 പുതിയ യൂറോപ്യൻ നഗരങ്ങൾ:

​പുതുതായി പ്രഖ്യാപിച്ചതും 2026-ലെ വേനൽക്കാല സീസണിൽ ആരംഭിക്കുന്നതുമായ പ്രധാന റൂട്ടുകൾ ഇവയാണ്:

  • ലിസ്ബൺ, പോർച്ചുഗൽ
  • മാഡ്രിഡ്, സ്പെയിൻ
  • കോപ്പൻഹേഗൻ, ഡെന്മാർക്ക്

​🗺️ നിലവിലുള്ള പ്രധാന യൂറോപ്യൻ റൂട്ടുകൾ:

​വെസ്റ്റ്‌ജെറ്റ് പുനരാരംഭിക്കുന്നതും മറ്റ് വിമാനക്കമ്പനികൾ സർവീസ് നടത്തുന്നതുമായ പ്രധാന യൂറോപ്യൻ റൂട്ടുകൾ:

  • ​ആംസ്റ്റർഡാം
  • ​ബാഴ്‌സലോണ
  • ​ഡബ്ലിൻ
  • ​എഡിൻബർഗ്
  • ​ലണ്ടൻ (ഗാറ്റ്വിക് / ഹീത്രൂ)
  • ​പാരീസ്
  • ​ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ട് (ഡിസ്കവർ എയർലൈൻസ്)
  • ​സൂറിച്ച് (എഡൽ‌വീസ് എയർ)
  • ​റെയ്‌ക്ജാവിക് (ഐസ്‌ലാൻഡ് എയർ)

​ഈ വിപുലീകരണം നോവ സ്കോട്ടിയയുടെയും അറ്റ്ലാന്റിക് കാനഡയുടെയും സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയ്ക്കും ടൂറിസം മേഖലയ്ക്കും വലിയ ഉണർവേകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. വടക്കേ അമേരിക്കയിൽ, ഇത്രയും കുറഞ്ഞ യാത്രക്കാരുള്ള വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അന്താരാഷ്ട്ര ബന്ധങ്ങളുള്ള ഒന്നായി ഹാളിഫാക്സ് വിമാനത്താവളം മാറിയിരിക്കുന്നു.

