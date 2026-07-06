ഗാസയിലെ ഭരണസമിതി പിരിച്ചുവിട്ട് ഹമാസ്; യുഎസ് പിന്തുണയുള്ള പുതിയ ഭരണസംവിധാനത്തിന് വഴിതുറക്കുന്നു
ഗാസ സിറ്റി: കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടോളമായി ഗാസ സ്ട്രിപ്പ് ഭരിച്ചിരുന്ന തങ്ങളുടെ ഭരണസമിതി (ഗവൺമെന്റ് എമർജൻസി കമ്മിറ്റി) പിരിച്ചുവിട്ടതായി പലസ്തീൻ സംഘടനയായ ഹമാസ് അറിയിച്ചു. ഗാസയിൽ സിവിൽ ഭരണം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രത്യേക സാങ്കേതിക സമിതിക്ക് (Technocratic Committee) അധികാരം കൈമാറുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ നടപടി.
സർക്കാരിന്റെ എമർജൻസി കമ്മിറ്റി തലവൻ മുഹമ്മദ് അൽ ഫറ ഔദ്യോഗികമായി രാജി സമർപ്പിച്ചതായും, 'നാഷണൽ കമ്മിറ്റി ഫോർ ദി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ഗാസ' (NCAG)-യിലേക്കുള്ള ഭരണപരമായ മാറ്റം സുഗമമാക്കുന്നതിനായി കമ്മിറ്റി പിരിച്ചുവിട്ടതായും ഹമാസ് ഗവൺമെന്റ് മീഡിയ ഓഫീസ് മേധാവി ഇസ്മായിൽ അൽ-തവാബ്ത സ്ഥിരീകരിച്ചു.
2025 ഒക്ടോബറിൽ ഹമാസും ഇസ്രായേലും തമ്മിലുള്ള വെടിനിർത്തലിന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് മധ്യസ്ഥത വഹിച്ചപ്പോൾ രൂപീകരിച്ച 'ബോർഡ് ഓഫ് പീസ്' ആണ് ഈ പുതിയ സമിതിക്ക് (NCAG) രൂപം നൽകിയത്. ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ പിന്തുണയോടെയുള്ള പുതിയ സിവിൽ ഭരണസംവിധാനത്തിലേക്ക് ഗാസ മാറുന്നതിന്റെ സുപ്രധാന ചുവടുവെപ്പായാണ് ഈ തീരുമാനം വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.