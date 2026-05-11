ക്രൂയിസ് കപ്പലിൽ ഹന്റാവൈറസ് ഭീതി: അമേരിക്കൻ യാത്രക്കാർ മടങ്ങുന്നു; ഒരാൾക്ക് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു
വാഷിംഗ്ടൺ/ഒമാഹ: വിനോദസഞ്ചാര കപ്പലായ 'എംവി ഹോണ്ടിയസിൽ' (MV Hondius) ഹന്റാവൈറസ് പടരുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്ന 17 അമേരിക്കൻ യാത്രക്കാരെ പ്രത്യേക വിമാനത്തിൽ നാട്ടിലെത്തിച്ചു. മടങ്ങുന്നതിനിടെ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഒരാൾക്ക് വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു. മറ്റൊരാൾക്ക് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമായതിനെത്തുടർന്ന് ഇരുവരെയും അതീവ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളുള്ള ഐസൊലേഷൻ യൂണിറ്റുകളിലേക്ക് മാറ്റി.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- ഉറവിടം: അർജന്റീനയിൽ നിന്ന് യാത്ര തിരിച്ച കപ്പലിലെ യാത്രക്കാർക്ക് ദക്ഷിണ അമേരിക്കയിൽ നിന്നാകാം വൈറസ് ബാധിച്ചതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.
- മരണസംഖ്യ: കപ്പലിലെ യാത്രക്കാരായ മൂന്ന് പേർ ഇതിനോടകം മരിച്ചു. ഇതിൽ ഡച്ച്, ജർമ്മൻ പൗരന്മാരും ഉൾപ്പെടുന്നു.
- നിരീക്ഷണം: നെബ്രാസ്കയിലെ നാഷണൽ ക്വാറന്റൈൻ യൂണിറ്റിലാണ് അമേരിക്കൻ യാത്രക്കാരെ നിരീക്ഷിക്കുന്നത്. വൈറസിന്റെ ഇൻകുബേഷൻ പിരീഡ് കണക്കിലെടുത്ത് 42 ദിവസം വരെ ഇവർ നിരീക്ഷണത്തിൽ തുടരും.
- ഇന്ത്യൻ സാന്നിധ്യം: കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് ഇന്ത്യൻ ജീവനക്കാരെ നെതർലാൻഡിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ ഇവർക്ക് രോഗലക്ഷണങ്ങളില്ല.
എന്താണ് ഹന്റാവൈറസ്?
എലികളിലൂടെയും മറ്റ് കരണ്ടുതീനി വർഗ്ഗത്തിലൂടെയും പടരുന്ന വൈറസാണിത്. ശ്വാസകോശത്തെയും വൃക്കയെയുമാണ് ഇത് പ്രധാനമായും ബാധിക്കുന്നത്. അപൂർവ്വമായി മാത്രമേ ഇത് മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്ക് പടരാറുള്ളൂ എങ്കിലും, ഈ കപ്പലിൽ കാണപ്പെട്ട 'ആൻഡീസ്' (Andes) വകഭേദത്തിന് പടരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നത് ആശങ്ക വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.
ശ്രദ്ധിക്കുക: നിലവിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വലിയ ഭീഷണിയില്ലെന്നും സാഹചര്യം നിയന്ത്രണവിധേയമാണെന്നും ലോകാരോഗ്യ സംഘടന (WHO) അറിയിച്ചു. കപ്പലിലെ ബാക്കി യാത്രക്കാരെ സ്പെയിനിലെ കാനറി ഐലൻഡിൽ വെച്ച് പരിശോധനകൾക്ക് വിധേയമാക്കി വരികയാണ്.