ആറ് വർഷത്തെ വിടവാങ്ങലിന് ശേഷം ഹാരിയും മേഗനും ബ്രിട്ടനിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തി
ലണ്ടൻ: രാജകീയ ചുമതലകൾ ഒഴിഞ്ഞു അമേരിക്കയിലേക്ക് ചേക്കേറിയ ഹാരി രാജകുമാരനും ഭാര്യ മേഗൻ മാർക്കിളും കുടുംബസമേതം ലണ്ടനിൽ മടങ്ങിയെത്തി. 2020-ൽ രാജകുടുംബവുമായുള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളെ തുടർന്ന് യുകെ വിട്ട ഇരുവരും ആറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് മക്കളായ ആർച്ചിക്കും ലിലിബെറ്റിനുമൊപ്പം മടങ്ങിയെത്തുന്നത്.
ഔദ്യോഗിക 'വർക്കിങ് റോയൽ' (Working Royal) പദവിയിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുവരവല്ല ഇതെന്നും, സാധാരണ പൗരന്മാരായി ലണ്ടന് പുറത്തുള്ള സ്വകാര്യ വസതിയിലാണ് ഇവർ താമസിക്കുകയെന്നും രാജകുടുംബ വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി. മക്കളുടെ പഠന ആവശ്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്താണ് പ്രധാനമായും ഈ മടങ്ങിവരവ്.
ചാൾസ് രാജാവിനെയും മറ്റ് കുടുംബാംഗങ്ങളെയും വിവരമറിയിച്ച ശേഷമാണ് കുടുംബം ബ്രിട്ടനിൽ എത്തിയത്. മുൻപ് അമേരിക്കയിലേക്ക് മാറിയത് വലിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചിരുന്നെങ്കിലും, നിലവിലെ തിരിച്ചുവരവ് രാജകുടുംബവുമായുള്ള അകൽച്ച കുറയ്ക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.