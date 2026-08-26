ആറ് വർഷത്തെ വിടവാങ്ങലിന് ശേഷം ഹാരിയും മേഗനും ബ്രിട്ടനിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തി

By  Metro Desk Updated: Aug 26, 2026, 18:36 IST
ബ്രിട്ടൻ

ലണ്ടൻ: രാജകീയ ചുമതലകൾ ഒഴിഞ്ഞു അമേരിക്കയിലേക്ക് ചേക്കേറിയ ഹാരി രാജകുമാരനും ഭാര്യ മേഗൻ മാർക്കിളും കുടുംബസമേതം ലണ്ടനിൽ മടങ്ങിയെത്തി. 2020-ൽ രാജകുടുംബവുമായുള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളെ തുടർന്ന് യുകെ വിട്ട ഇരുവരും ആറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് മക്കളായ ആർച്ചിക്കും ലിലിബെറ്റിനുമൊപ്പം മടങ്ങിയെത്തുന്നത്.

​ഔദ്യോഗിക 'വർക്കിങ് റോയൽ' (Working Royal) പദവിയിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുവരവല്ല ഇതെന്നും, സാധാരണ പൗരന്മാരായി ലണ്ടന് പുറത്തുള്ള സ്വകാര്യ വസതിയിലാണ് ഇവർ താമസിക്കുകയെന്നും രാജകുടുംബ വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി. മക്കളുടെ പഠന ആവശ്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്താണ് പ്രധാനമായും ഈ മടങ്ങിവരവ്.

​ചാൾസ് രാജാവിനെയും മറ്റ് കുടുംബാംഗങ്ങളെയും വിവരമറിയിച്ച ശേഷമാണ് കുടുംബം ബ്രിട്ടനിൽ എത്തിയത്. മുൻപ് അമേരിക്കയിലേക്ക് മാറിയത് വലിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചിരുന്നെങ്കിലും, നിലവിലെ തിരിച്ചുവരവ് രാജകുടുംബവുമായുള്ള അകൽച്ച കുറയ്ക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.

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