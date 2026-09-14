വീണത് ശത്രുപാളയത്തിൽ! 50 മണിക്കൂർ ഇറാന്റെ കണ്ണുവെട്ടിച്ച് അതിജീവനപ്പോരാട്ടം നടത്തി അമേരിക്കൻ കേണൽ
വാഷിംഗ്ടൺ: പാരാഷൂട്ട് തകരാറിലായി ഇറാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള പ്രദേശത്ത് പതിച്ച അമേരിക്കൻ എയർഫോഴ്സ് കേണൽ ശത്രുക്കളുടെ കണ്ണുവെട്ടിച്ച് അതിജീവിച്ചത് 50 മണിക്കൂർ. ശത്രുഭൂമിയിൽ നിന്നും സാഹസികമായി രക്ഷപ്പെട്ട കേണലിന്റെ വാർത്ത അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ വൻ ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ്.
വ്യോമസേനാ ദൗത്യത്തിനിടെ സാങ്കേതിക തകരാറിനെത്തുടർന്നാണ് വിമാനത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുചാടാൻ (Eject) കേണൽ നിർബന്ധിതനായത്. എന്നാൽ ലാൻഡിംഗിനിടെ പ്രധാന പാരാഷൂട്ട് തുറക്കാതിരുന്നതോടെ വലിയ അപകടത്തെ നേരിട്ടെങ്കിലും അടിയന്തര പാരാഷൂട്ടിന്റെ ഭാഗികമായ സഹായത്തോടെ അദ്ദേഹം നിലത്തിറങ്ങുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ഇറാന്റെ സുരക്ഷാ സേന തമ്പടിച്ച അതിർത്തി മേഖലയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം എത്തിച്ചേർന്നത്.
പരിക്കേറ്റ അവസ്ഥയിലും 50 മണിക്കൂറോളമാണ് കേണൽ ഇറാന്റെ നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങളിൽ നിന്നും സൈന്യത്തിൽ നിന്നും ഒളിച്ചുജീവിച്ചത്. കടുത്ത കാലാവസ്ഥയോടും പരിമിതമായ ഭക്ഷണ-വെള്ള വിഭവങ്ങളോടും പോരാടി രാപ്പകലില്ലാതെ മുന്നേറിയ അദ്ദേഹം ഒടുവിൽ യു.എസ് പ്രത്യേക സൈനിക വിഭാഗത്തിന് (Special Forces) സിഗ്നൽ നൽകി തത്സമയം സന്ദേശം കൈമാറുകയായിരുന്നു.
തുടർന്ന് യു.എസ് സൈന്യം നടത്തിയ അതീവ രഹസ്യമായ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിലൂടെ (CSAR Operation) കേണലിനെ സുരക്ഷിതമായി അമേരിക്കൻ സൈനിക കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി. കേണലിന്റെ ഈ സാഹസികമായ അതിജീവനത്തെയും മനക്കരുത്തിനെയും വ്യോമസേനാ മേധാവികൾ പ്രശംസിച്ചു.