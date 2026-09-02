ട്രംപ് കാലാവസ്ഥാ സഹായം നിർത്തലാക്കി ഒരു വര്‍ഷത്തിനു ശേഷം നേപ്പാളിൽ കനത്ത പ്രളയ ദുരന്തം

By  Metro Desk Updated: Sep 2, 2026, 15:22 IST
നേപ്പാൾ

​ട്രംപ് ഭരണകൂടം അമേരിക്കയുടെ വിദേശ കാലാവസ്ഥാ സഹായ പദ്ധതികൾ നിർത്തിവച്ച് ഒരു വർഷത്തിനു ശേഷം നേപ്പാളിൽ വൻ പ്രകൃതിദുരന്തം. ഹിമാലയൻ മേഖലയിലുണ്ടായ ഹിമാനീപാതത്തെ തുടർന്ന് (Glacial Collapse) നേപ്പാളിൽ കനത്ത പ്രളയവും ഉരുൾപൊട്ടലുമുണ്ടാവുകയും വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു.

​നേപ്പാളിലെ മഞ്ഞുമലകളുടെയും പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങളുടെയും അപായ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നതിനായി യു.എസ്. എയ്ഡ് (USAID), നാസ (NASA) എന്നിവയുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന സുപ്രധാന പദ്ധതികൾ ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ ചെലവ് ചുരുക്കൽ നയങ്ങളുടെ ഭാഗമായി അവസാനിപ്പിച്ചിരുന്നു. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മൂലമുണ്ടാകുന്ന അടിയന്തര പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി പ്രവചിക്കാനും പ്രതിരോധിക്കാനും സഹായിച്ചിരുന്ന ഈ പദ്ധതികൾ നിർത്തിയത് ദുരന്തത്തിന്റെ വ്യാപ്തി കൂട്ടിയതായി വിദഗ്ധരും മുൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. പദ്ധതികൾ നിർത്തലാക്കിയതിന് പിന്നാലെ മേഖലയിലുണ്ടായ കനത്ത പ്രളയം വലിയ ജീവഹാനിക്കും ഭൗതിക നഷ്ടങ്ങൾക്കും കാരണമായി. 

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