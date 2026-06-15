കീവിൽ കനത്ത റഷ്യൻ ബോംബാക്രമണം; ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ കത്തീഡ്രൽ തകർത്തു
കീവ്: യുക്രെയ്ൻ തലസ്ഥാനമായ കീവിൽ റഷ്യ നടത്തിയ അതിശക്തമായ ബോംബാക്രമണത്തിൽ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ കത്തീഡ്രൽ തകർന്നു. ജനവാസ മേഖലകളെയും സാംസ്കാരിക പൈതൃക കേന്ദ്രങ്ങളെയും ലക്ഷ്യമിട്ട് റഷ്യൻ സൈന്യം നടത്തിയ മിസൈൽ-ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിലാണ് പ്രാർത്ഥനാലയത്തിന് ഗുരുതരമായ നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ചത്.
ആക്രമണ സമയത്ത് കത്തീഡ്രലിനുള്ളിലും പരിസരത്തുമായി നിരവധി സാധാരണക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സ്ഫോടനത്തെ തുടർന്ന് കെട്ടിടത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം പൂർണ്ണമായും തകരുകയും വലിയ രീതിയിൽ തീപിടുത്തമുണ്ടാകുകയും ചെയ്തു. രക്ഷാപ്രവർത്തകർ സ്ഥലത്തെത്തി അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവർക്കായി തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്. ആളപായത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ ഇതുവരെ പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല.
വിശ്വാസ കേന്ദ്രങ്ങൾക്കും സിവിലിയന്മാർക്കും നേരെയുള്ള റഷ്യയുടെ ഈ ആക്രമണം കടുത്ത യുദ്ധക്കുറ്റമാണെന്ന് യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളോഡിമിർ സെലൻസ്കി പ്രതികരിച്ചു. അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം റഷ്യക്കെതിരെ അടിയന്തരമായി ശക്തമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ആക്രമണത്തെ തുടർന്ന് കീവിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും സുരക്ഷാ മുന്നറിയിപ്പ് ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.