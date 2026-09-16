യുഎസിൽ ഹെലികോപ്റ്റർ തകർന്നുവീണു; മൂന്ന് പേർ മരിച്ചു

യുഎസിൽ ഹെലികോപ്റ്റർ തകർന്നുവീണു; മൂന്ന് പേർ മരിച്ചു
Updated: Sep 16, 2026, 12:10 IST
ലോസ് ഏഞ്ചൽസ്: അമെരിക്കയിലെ ലോസ് ഏഞ്ചൽസിൽ ഹെലികോപ്റ്റർ തകർന്നുവീണ് മൂന്ന് പേർ മരിച്ചു. ഒരാൾക്ക് പരുക്കേറ്റു. ലർലൈൻ അവന്യൂവിനും നോർഡ്ഹോഫ് സ്ട്രീറ്റിനും ഇടയിലെ പാർക്കിങ് ഏരിയയിലാണ് ഹെലികോപ്റ്റർ തകർന്നുവീണത്.
അപകടത്തിൽ നാല് വാഹനങ്ങളും രണ്ട് ഷിപ്പിങ് കണ്ടെയ്നറുകളും കത്തിനശിച്ചു. പ്രദേശത്ത് നടന്ന ബസ് അപകടം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പോയ മാധ്യമ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഹെലികോപ്റ്ററാണ് തകർന്നതെന്നാണ് പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതേസമയം പൊലീസ് ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. വിവരമറിഞ്ഞ് 50ഓളം അഗ്നിരക്ഷാസേന യൂണിറ്റുകളെത്തിയാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയത്.