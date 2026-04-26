അവൻ കാലിഫോർണിയക്കാരനാണ്, ഒരു മാനസികരോഗി; പ്രതിയുടെ ചിത്രം പുറത്തുവിട്ട് ട്രംപ്: വൈറ്റ് ഹൗസ് വിരുന്നിനിടെ നടന്ന വെടിവെപ്പിൽ ഞെട്ടി അമേരിക്ക
Apr 26, 2026, 10:00 IST
വാഷിംഗ്ടണിൽ നടന്ന വൈറ്റ് ഹൗസ് കറസ്പോണ്ടന്റ്സ് ഡിന്നറിനിടെയുണ്ടായ വെടിവെപ്പ് സംഭവത്തിൽ പിടികൂടിയ പ്രതിയുടെ ചിത്രങ്ങളും വിവരങ്ങളും പുറത്തുവിട്ട് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. കാലിഫോർണിയ സ്വദേശിയായ കോൾ ടോമസ് അലൻ (31) ആണ് പ്രതിയെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിലൂടെയാണ് ട്രംപ് പ്രതിയുടെ ചിത്രം പങ്കുവെച്ചത്. പ്രതിയെ "വളരെ മാനസികരോഗിയായ ഒരാൾ" (A very sick person) എന്നാണ് ട്രംപ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്.
- സംഭവം: വൈറ്റ് ഹൗസ് കറസ്പോണ്ടന്റ്സ് ഡിന്നറിനിടെയുണ്ടായ സുരക്ഷാ വീഴ്ചയും വെടിവെപ്പും.
- പ്രതി: കാലിഫോർണിയയിലെ ടോറൻസിൽ നിന്നുള്ള 31 വയസ്സുകാരൻ കോൾ ടോമസ് അലൻ.
- ട്രംപിന്റെ പ്രതികരണം: പ്രതിയെ "ക്രൂരൻ" (Evil) എന്നും "മാനസികരോഗി" (Sick person) എന്നും ട്രംപ് വിശേഷിപ്പിച്ചു. സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നേരെ ഇയാൾ വെടിയുതിർത്തതായും ട്രംപ് സ്ഥിരീകരിച്ചു.
- സ്ഥിതിഗതികൾ: വെടിവെപ്പിൽ ഒരു സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥന് പരിക്കേറ്റെങ്കിലും ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് ജാക്കറ്റ് ധരിച്ചിരുന്നതിനാൽ വലിയ അപകടം ഒഴിവായതായി പ്രസിഡന്റ് അറിയിച്ചു. പ്രതി ഒറ്റയ്ക്കാണ് ആക്രമണം നടത്തിയതെന്നാണ് (Lone wolf) പ്രാഥമിക നിഗമനം.