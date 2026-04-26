അവൻ കാലിഫോർണിയക്കാരനാണ്, ഒരു മാനസികരോഗി; പ്രതിയുടെ ചിത്രം പുറത്തുവിട്ട് ട്രംപ്: വൈറ്റ് ഹൗസ് വിരുന്നിനിടെ നടന്ന വെടിവെപ്പിൽ ഞെട്ടി അമേരിക്ക

By  Metro Desk Apr 26, 2026, 10:00 IST
Trump

വാഷിംഗ്ടണിൽ നടന്ന വൈറ്റ് ഹൗസ് കറസ്പോണ്ടന്റ്‌സ് ഡിന്നറിനിടെയുണ്ടായ വെടിവെപ്പ് സംഭവത്തിൽ പിടികൂടിയ പ്രതിയുടെ ചിത്രങ്ങളും വിവരങ്ങളും പുറത്തുവിട്ട് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. കാലിഫോർണിയ സ്വദേശിയായ കോൾ ടോമസ് അലൻ (31) ആണ് പ്രതിയെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

​ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിലൂടെയാണ് ട്രംപ് പ്രതിയുടെ ചിത്രം പങ്കുവെച്ചത്. പ്രതിയെ "വളരെ മാനസികരോഗിയായ ഒരാൾ" (A very sick person) എന്നാണ് ട്രംപ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്.

  • സംഭവം: വൈറ്റ് ഹൗസ് കറസ്പോണ്ടന്റ്‌സ് ഡിന്നറിനിടെയുണ്ടായ സുരക്ഷാ വീഴ്ചയും വെടിവെപ്പും.
  • പ്രതി: കാലിഫോർണിയയിലെ ടോറൻസിൽ നിന്നുള്ള 31 വയസ്സുകാരൻ കോൾ ടോമസ് അലൻ.

  • ട്രംപിന്റെ പ്രതികരണം: പ്രതിയെ "ക്രൂരൻ" (Evil) എന്നും "മാനസികരോഗി" (Sick person) എന്നും ട്രംപ് വിശേഷിപ്പിച്ചു. സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നേരെ ഇയാൾ വെടിയുതിർത്തതായും ട്രംപ് സ്ഥിരീകരിച്ചു.

  • സ്ഥിതിഗതികൾ: വെടിവെപ്പിൽ ഒരു സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥന് പരിക്കേറ്റെങ്കിലും ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് ജാക്കറ്റ് ധരിച്ചിരുന്നതിനാൽ വലിയ അപകടം ഒഴിവായതായി പ്രസിഡന്റ് അറിയിച്ചു. പ്രതി ഒറ്റയ്ക്കാണ് ആക്രമണം നടത്തിയതെന്നാണ് (Lone wolf) പ്രാഥമിക നിഗമനം.

Tags

Share this story

Featured

