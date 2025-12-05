ഹിസ്ബുല്ലയെയും ഹൂതികളെയും 'ഭീകരപട്ടിക'യിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി; മണിക്കൂറുകൾക്കകം പിൻവലിച്ച് ഇറാഖ്: തീരുമാനം ആശയക്കുഴപ്പത്തിൽ
Dec 5, 2025, 09:33 IST
ലെബനനിലെ ഹിസ്ബുല്ല (Hezbollah), യെമനിലെ ഹൂതി (Houthis) വിമതർ എന്നിവരെ ഭീകരസംഘടനകളുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഇറാഖ് സർക്കാരിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം വലിയ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾക്കിടയാക്കി. എന്നാൽ, ഔദ്യോഗിക ഗസറ്റിൽ വന്ന ഈ തീരുമാനം പുറത്തുവന്ന് മണിക്കൂറുകൾക്കകം തന്നെ ഇറാഖ് അത് പിൻവലിച്ചു.
എന്താണ് സംഭവിച്ചത്?
- ആദ്യ പ്രഖ്യാപനം: ഭീകരരുടെ ഫണ്ട് മരവിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനം എന്ന നിലയിൽ ഇറാഖിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ഗസറ്റിൽ (Official Gazette) ഹിസ്ബുല്ലയെയും ഹൂതികളെയും 'ഭീകരപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തതിൻ്റെ പേരിൽ' കരിമ്പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഇവരുടെ ആസ്തികൾ മരവിപ്പിക്കാനും നിർദ്ദേശമുണ്ടായിരുന്നു.
- വിവാദവും സമ്മർദ്ദവും: ഇറാനുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തുന്ന ഈ ഗ്രൂപ്പുകൾക്കെതിരായ നടപടി ഇറാഖിലെ ഇറാൻ അനുകൂല രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾക്കിടയിലും സായുധ വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിലും കടുത്ത പ്രതിഷേധത്തിന് ഇടയാക്കി.
- പിൻവലിക്കൽ: ശക്തമായ രാഷ്ട്രീയ സമ്മർദ്ദത്തെ തുടർന്ന്, തീരുമാനം "പരിശോധനയില്ലാതെ സംഭവിച്ച ഒരു പിശക്" ആണെന്ന് ഇറാഖ് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കുകയും, ഔദ്യോഗിക ഗസറ്റിൽ തിരുത്തിയെഴുതിയ പുതിയ പതിപ്പ് ഉടൻ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമെന്ന് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു.
ഈ സംഭവവികാസം, യുഎസുമായും ഇറാനുമായും ഒരേസമയം ബന്ധം നിലനിർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഇറാഖി സർക്കാർ നേരിടുന്ന പ്രാദേശികവും ആഭ്യന്തരവുമായ രാഷ്ട്രീയ സമ്മർദ്ദങ്ങളുടെ പ്രതിഫലനമായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു.