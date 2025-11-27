ഇറാൻ്റെ 'പ്രതികാര' ആഹ്വാനം തള്ളി ഹിസ്ബുള്ള; ഇസ്രായേലിനെതിരെ ഉടൻ തിരിച്ചടി ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് സൂചന
ഇറാൻ്റെ ശക്തമായ സമ്മർദ്ദമുണ്ടായിട്ടും, തങ്ങളുടെ മുതിർന്ന കമാൻഡർമാരെ വധിച്ചതിന് ഇസ്രായേലിനെതിരെ ഉടനടി തിരിച്ചടി ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ലബനനിലെ ശക്തരായ സായുധ വിഭാഗമായ ഹിസ്ബുള്ള (Hezbollah) നിലപാടെടുത്തതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ.
ഇറാൻ്റെ ആവശ്യം തള്ളി:
സിറിയയിലും ലബനനിലും ഹിസ്ബുള്ള നേതാക്കൾ കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് 'പ്രതികാരം' ചെയ്യണമെന്ന് ഇറാൻ തുടർച്ചയായി ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഹിസ്ബുള്ള തൽക്കാലം സംയമനം പാലിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതായാണ് വിവരം. നിലവിലെ സംഘർഷം ഒരു പൂർണ്ണമായ പ്രാദേശിക യുദ്ധത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത് ഒഴിവാക്കാനാണ് ഈ നീക്കം.
ഹിസ്ബുള്ളയുടെ നിലപാട്:
സംഘർഷം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനു പകരം, നിലവിൽ ഇസ്രായേലുമായി അതിർത്തിയിൽ തുടരുന്ന പരിമിതമായ ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ നിലനിർത്താനാണ് ഹിസ്ബുള്ളയുടെ തീരുമാനം. ഒരു മുതിർന്ന ഹിസ്ബുള്ള കമാൻഡർ കൊല്ലപ്പെട്ട ഉടൻ തന്നെ ശക്തമായ പ്രതികരണം ഉണ്ടാകുമെന്ന പൊതുവായ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായാണ് ഈ തീരുമാനം.
ഹിസ്ബുള്ളയുടെ ഈ നീക്കം, മേഖലയിലെ സംഘർഷങ്ങളുടെ വ്യാപ്തി നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള താൽപ്പര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നു. സഖ്യകക്ഷികളുടെ സമ്മർദ്ദത്തിന് വഴങ്ങാതെ സ്വന്തം തന്ത്രപരമായ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഹിസ്ബുള്ളയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും ഇത് എടുത്തു കാണിക്കുന്നു.