ജർമ്മനിയിലെ തീവ്രവലതുപക്ഷ പാർട്ടിയുടെ ചരിത്രവിജയം: 'അവഗണിക്കാൻ കഴിയില്ല' എന്ന് ഫ്രെഡറിക് മെർസ്; ആശങ്കയിൽ യൂറോപ്പ്

By  Metro Desk Sep 7, 2026, 19:55 IST
യൂറോപ്പ്

ജർമ്മനിയിലെ സാക്സണി-ആൻഹാൾട്ട് (Saxony-Anhalt) സംസ്ഥാന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തീവ്രവലതുപക്ഷ പാർട്ടിയായ 'ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഫോർ ജർമ്മനി' (AfD) ചരിത്രപരമായ വിജയം നേടി. ചാന്സലർ ഫ്രെഡറിക് മെർസിന്റെ ക്രിസ്റ്റ്യൻ ഡെമോക്രാറ്റിക് യൂണിയൻ (CDU) പാർട്ടിയെ വൻതോതിൽ പിന്നിലാക്കിയാണ് AfD ഏകദേശം 44% വോട്ടുകൾ നേടി ഒന്നാമതെത്തിയത്.

​രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിനു ശേഷം ജർമ്മനിയിൽ ഒരു തീവ്രവലതുപക്ഷ പാർട്ടി നേടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയമാണിത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തോട് പ്രതികരിച്ച ജർമ്മൻ ചാന്സലർ ഫ്രെഡറിക് മെർസ്, "ഇത് നമുക്ക് വെറുതെ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലമല്ല" എന്നും ഇത് കടുത്ത ഞെട്ടൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെന്നും പ്രസ്താവിച്ചു.

AfDയുടെ മിന്നുന്ന വിജയം: സാക്സണി-ആൻഹാൾട്ടിൽ 44% വോട്ട് നേടി ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റക്കക്ഷിയായി AfD മാറിയെങ്കിലും, കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തിന് (42 സീറ്റുകൾ) 3 സീറ്റുകൾ തികയാതെ പോയി.

പ്രധാന പാർട്ടികളുടെ പരാജയം: നിലവിലെ ഭരണപക്ഷമായ ക്രിസ്റ്റ്യൻ ഡെമോക്രാറ്റിക് യൂണിയൻ (CDU) കേവലം 18% വോട്ടുകളിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തി.

തീവ്രവലതുപക്ഷത്തെ തടയാൻ 'ഫയർവാൾ': ഭൂരിപക്ഷം തികയാതിരുന്നിട്ടും നിലവിലെ മറ്റ് പ്രധാന പാർട്ടികളെല്ലാം AfD യുമായി സഖ്യമുണ്ടാക്കില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തീവ്രവലതുപക്ഷത്തെ ഭരണത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിനിർത്താനുള്ള ഈ നയത്തിന് ജർമ്മൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ 'ബ്രാൻഡ്‌മൗർ' (Firewall) എന്നാണ് പറയുന്നത്.

യൂറോപ്പിലെ രാഷ്ട്രീയ പ്രകമ്പനം: കുടിയേറ്റ വിരുദ്ധ നയങ്ങളും റഷ്യയോട് അനുകൂലമായ സമീപനവും വെച്ചുപുലർത്തുന്ന AfD യുടെ ജനപ്രീതി, ജർമ്മനിയിലും മറ്റ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും വലിയ ആശങ്കയ്ക്ക് വഴിവെച്ചിട്ടുണ്ട്.

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