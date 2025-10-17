എച്ച്.എം.എ.എസ് ബല്ലാരറ്റിന് തുറന്ന കടലിൽ ഇന്ധനം, വിതരണ ശൃംഖലയിൽ നിർണായക മുന്നേറ്റം
ഓസ്ട്രേലിയൻ റോയൽ നേവിയുടെ (RAN) യുദ്ധക്കപ്പലായ HMAS ബല്ലാരറ്റ് (HMAS Ballarat) നാല് വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ആദ്യമായി തുറന്ന കടലിൽ വെച്ച് ഇന്ധനവും മറ്റ് വിതരണ സാമഗ്രികളും സ്വീകരിച്ചു (Replenishment at Sea - RAS). നാവികസേനയുടെ പ്രവർത്തനക്ഷമതയ്ക്ക് നിർണായകമായ ഈ നീക്കം ദീർഘദൂര ദൗത്യങ്ങളിൽ കപ്പലിന്റെ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കും.
ഇന്തോ-പസഫിക് മേഖലയിൽ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ പ്രതിബദ്ധത ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് 'ബല്ലാരറ്റ്' ഈ വർഷം സെപ്റ്റംബറിൽ ഒരു പ്രാദേശിക സാന്നിധ്യ ദൗത്യത്തിനായി (Regional Presence Deployment) പുറപ്പെട്ടിരുന്നു.
തുറന്ന കടലിൽ വെച്ച് മറ്റൊരു സപ്ലൈ കപ്പലിൽ നിന്ന് ഇന്ധനവും അവശ്യവസ്തുക്കളും സ്വീകരിക്കുന്നത് യുദ്ധക്കപ്പലുകൾക്ക് തുറമുഖങ്ങളെ ആശ്രയിക്കാതെ ദീർഘകാലം കടലിൽ തുടരാൻ സഹായകമാകും. നാല് വർഷമായി ഈ സൗകര്യം 'ബല്ലാരറ്റിന്' ലഭ്യമല്ലാതിരുന്നത് അതിന്റെ ദൗത്യങ്ങളെ പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
പുതിയ 'റീപ്ലെനിഷ്മെന്റ് അറ്റ് സീ' (RAS) വിജയകരമായതോടെ, കപ്പലിന് ഇപ്പോൾ അതിന്റെ യാത്ര കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായി തുടരാനാകും. ഇത് ഓസ്ട്രേലിയൻ നാവികസേനയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള വിതരണ ശൃംഖലയിലും പ്രവർത്തനശേഷിയിലും സുപ്രധാനമായ ഒരു മുന്നേറ്റമാണ്. നിലവിൽ 'HMAS ബല്ലാരറ്റ്' 'ഇന്തോ-പസഫിക് എൻഡവർ 2025' (Indo-Pacific Endeavour 2025) ദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി കംബോഡിയയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്.