ഹോങ്കോങ് തീപിടുത്തം: വൻ ദുരന്തം; 36 മരണം, 279 പേരെ കാണാനില്ല
Nov 26, 2025, 23:51 IST
ഹോങ്കോങ്ങിലെ തായ് പോ പാർപ്പിട സമുച്ചയത്തിലുണ്ടായ വൻ തീപിടുത്തത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 36 ആയി ഉയർന്നു. 279 പേരെ ഇപ്പോഴും കാണാനില്ലെന്ന് ഹോങ്കോങ്ങ് ഭരണകൂടം സ്ഥിരീകരിച്ചു.
വിവരം:
- സ്ഥലം: ന്യൂ ടെറിട്ടറീസിലെ തായ് പോ (Tai Po) ജില്ലയിലെ വാങ് ഫുക് കോർട്ട് (Wang Fuk Court) റെസിഡൻഷ്യൽ കോംപ്ലക്സ്.
- ദുരന്തത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി: 31 നിലകളുള്ള നിരവധി ടവറുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ ഭവന സമുച്ചയത്തിൽ തീ അതിവേഗം പടർന്നു പിടിക്കുകയായിരുന്നു.
- മരണസംഖ്യ: 36 പേർ മരിച്ചതായി ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ജോൺ ലീ അറിയിച്ചു. മരിച്ചവരിൽ ഒരു അഗ്നിശമന സേനാംഗവും ഉൾപ്പെടുന്നു.
- കാണാതായവർ: 279 പേരെയാണ് കാണാതായത്. ഇവരെ കണ്ടെത്താനുള്ള ഊർജ്ജിതമായ തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്.
- പരിക്കേറ്റവർ: 29 പേർ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. ഇതിൽ 7 പേരുടെ നില ഗുരുതരമാണ്.
തീവ്രതയുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വിഭാഗമായ 'ഫയർ അലാം ലെവൽ 5' ആയി പ്രഖ്യാപിച്ച ഈ സംഭവം, ഹോങ്കോങ്ങിൻ്റെ സമീപകാല ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അഗ്നിദുരന്തങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. കെട്ടിടത്തിന് പുറത്ത് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന മുളകൊണ്ടുള്ള സ്കാഫോൾഡിംഗാണ് തീ അതിവേഗം പടർന്നുപിടിക്കാൻ കാരണമായതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.
സംഭവത്തിൻ്റെ കാരണം കണ്ടെത്താൻ ഉന്നതതല അന്വേഷണ സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.