ഹോർമുസും അടഞ്ഞു, ചെങ്കടലും ഭീഷണിയിൽ: ലോകത്തെ എണ്ണ വിപണി ഇനി എങ്ങോട്ട്?
പശ്ചിമേഷ്യയിൽ യുദ്ധസമാനമായ അന്തരീക്ഷവും സംഘർഷങ്ങളും ശക്തമായതോടെ ആഗോള എണ്ണ വിപണി ഗുരുതരമായ പ്രതിസന്ധിയെ അഭിമുഖീകരിക്കുകയാണ്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എണ്ണക്കടത്തു പാതയായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ (Strait of Hormuz) ഗതാഗതം വൻതോതിൽ തടസ്സപ്പെട്ടതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ എണ്ണക്ഷാമത്തിനും വിലക്കയറ്റത്തിനും പ്രധാന കാരണം.
1. ഹോർമുസിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്?
കപ്പൽ ഗതാഗതത്തിലെ ഇടിവ്: സാധാരണയായി പ്രതിദിനം 130-ലേറെ എണ്ണക്കപ്പലുകൾ കടന്നുപോയിരുന്ന ഹോർമുസ് പാതയിലൂടെ ഇപ്പോൾ പ്രതിദിനം വിരലെണ്ണാവുന്ന കപ്പലുകൾ മാത്രമാണ് സർവീസ് നടത്തുന്നത്.
സുരക്ഷാ ഭീഷണി: എണ്ണക്കപ്പലുകൾക്ക് നേരെയുണ്ടാകുന്ന ആക്രമണങ്ങളും തീപിടിത്തങ്ങളും കാരണം കപ്പൽ കമ്പനികൾ ഈ വഴിയുള്ള യാത്ര ഒഴിവാക്കുകയാണ്.
2. ചെങ്കടൽ പാതയും (Red Sea) ബാബ് അൽ മന്ദെബും ഭീഷണിയിൽ
ഹോർമുസ് തടസ്സപ്പെട്ടതോടെ സൗദി അറേബ്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ എണ്ണ വിതരണത്തിനായി ചെങ്കടൽ പാതയെയും സൗദിയുടെ 'ഈസ്റ്റ്-വെസ്റ്റ് പൈപ്പ്ലൈനിനെയും' (East-West Pipeline) കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്നാൽ, ചെങ്കടലിനെ ഏദൻ ഉൾക്കടലുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ബാബ് അൽ മന്ദെബ് (Bab Al Mandab) നീരിടുക്കിൽ ഹൂതി വിമതരുടെ സ്വാധീനം വർധിച്ചതോടെ ഈ പാതയും അപകടാവസ്ഥയിലായിരിക്കുകയാണ്.
ഇനി എണ്ണ എങ്ങനെ ഒഴുകും? (ബദൽ മാർഗ്ഗങ്ങൾ)
- സൗദി ഈസ്റ്റ്-വെസ്റ്റ് പൈപ്പ്ലൈൻ:
- ഹോർമുസ് ഒഴിവാക്കി സൗദി അറേബ്യൻ ഭൂപ്രദേശത്തിലൂടെ എണ്ണ ചെങ്കടൽ തീരത്തെത്തിക്കുന്ന രീതിയാണിത്. എന്നാൽ ആക്രമണ ഭീഷണിയും ശേഷിക്കുറവും ഇതിന് തടസ്സമാകുന്നുണ്ട്.
- സൂയസ് കനാൽ - മെഡിറ്ററേനിയൻ പാത:
- ചെങ്കടലിൽ എത്തുന്ന എണ്ണ ബാബ് അൽ മന്ദെബ് വഴി തെക്കോട്ട് (ഏഷ്യയിലേക്ക്) അയക്കുന്നതിന് പകരം, വടക്കോട്ട് സൂയസ് കനാൽ വഴി മെഡിറ്ററേനിയൻ സമുദ്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. പക്ഷേ, ഏഷ്യൻ വിപണികളിലേക്ക് ഈ വഴിയിലൂടെ എണ്ണയെത്തിക്കാൻ വലിയ ചിലവും കൂടുതൽ സമയവും ആവശ്യമാണ്.
- യുഎഇ ഫുജൈറ പൈപ്പ്ലൈൻ:
- അബുദാബിയിലെ എണ്ണപ്പാടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഹോർമുസ് കടക്കാതെ നേരിട്ട് ഒമാൻ ഉൾക്കടലിലുള്ള ഫുജൈറ തുറമുഖത്തേക്ക് എണ്ണയെത്തിക്കുന്ന പാത.
ഇന്ത്യയെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും?
ഇന്ത്യയുടെ ആകെ എണ്ണ ഇറക്കുമതിയുടെ പകുതിയിലധികവും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് എത്തുന്നത്.
വിലക്കയറ്റം: കടത്തുകൂലിയും ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയവും കുതിച്ചുയരുന്നതോടെ ബ്രെന്റ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ബാരലിന് $103 കടന്ന് മുന്നേറുകയാണ്.
മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള മാറ്റം: ഗൾഫ് പാതകൾ പൂർണ്ണമായി അടഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് വീണ്ടും റഷ്യൻ എണ്ണയെയോ പശ്ചിമാഫ്രിക്കൻ/ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലെ എണ്ണയെയോ കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരും.