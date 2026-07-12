ഹോർമുസ് അടച്ചു; ഇറാന് നേരെ യുഎസ് പടക്കപ്പലുകളുടെ കനത്ത ആക്രമണം: 'ഇനി അവർ അനുഭവിക്കും' എന്ന് പീറ്റ് ഹെഗ്‌സെത്

By  Metro Desk Updated: Jul 12, 2026, 08:07 IST
USA

വാഷിംഗ്ടൺ / ദുബായ്: തന്ത്രപ്രധാനമായ ഹോർമുസ് ഇടുക്ക് അടച്ചുപൂട്ടിയതായും അന്താരാഷ്ട്ര ചരക്കുകപ്പലുകൾക്ക് നേരെ ഇറാൻ ആക്രമണം നടത്തിയതായും പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെ ഇറാനെതിരെ ശക്തമായ സൈനിക നടപടിയുമായി അമേരിക്ക. യുഎസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡ് (CENTCOM) ഇറാന്റെ ദക്ഷിണ തീരങ്ങളിലെ സൈനിക താവളങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് വൻ വ്യോമാക്രമണവും മിസൈൽ വർഷവുമാണ് നടത്തിയത്.

​ഇറാന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ തെറ്റായ നീക്കത്തിന് അവർ വലിയ വില നൽകേണ്ടിവരുമെന്ന് യുഎസ് പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി പീറ്റ് ഹെഗ്‌സെത് (Pete Hegseth) സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. "ഇറാൻ തെറ്റായ ഒരു തീരുമാനമാണ് എടുത്തത്, ഇനി അതിനുള്ള പ്രതിഫലം അവർ അനുഭവിക്കും (Now they pay)" - ഹെഗ്‌സെത് വ്യക്തമാക്കി.

​ബഹ്‌റൈൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ യുഎസ് സൈനിക താവളങ്ങളിൽ നിന്നും, കടലിൽ നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന യുദ്ധക്കപ്പലുകളിൽ നിന്നും ഇറാനിലെ ലക്ഷ്യ സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് അതിമാരകമായ ഹിമാർസ് (HIMARS) ലോങ്-റേഞ്ച് റോക്കറ്റുകളും പീരങ്കികളും ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമണം നടത്തിയതായാണ് അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്.

നാശനഷ്ടങ്ങൾ: ഇറാന്റെ റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ്സിന്റെ (IRGC) നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ബന്ദർ അബ്ബാസ്, സിറിക്, ഖേഷ്ം ദ്വീപ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ റഡാർ സംവിധാനങ്ങൾ, മിസൈൽ സംഭരണശാലകൾ, ഡ്രോൺ വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവ യുഎസ് ആക്രമണത്തിൽ തകർന്നതായാണ് വിവരം.

​ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര കപ്പൽ ഗതാഗതത്തിന് ഇറാൻ തടസ്സം സൃഷ്ടിച്ചാൽ വരും ദിവസങ്ങളിലും യുഎസ് ശക്തമായ ആക്രമണം തുടരുമെന്നാണ് പെന്റഗൺ നൽകുന്ന സൂചന. മേഖലയിൽ അതീവ ജാഗ്രത പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

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