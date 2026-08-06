ഹോർമുസ് കപ്പൽ ഗതാഗത കരാർ അന്തിമഘട്ടത്തിൽ: ഇറാനും ഒമാനും ചർച്ചകൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നു

By  Metro Desk Aug 6, 2026, 10:31 IST
ഹോർമൂസ്

ടെഹ്‌റാൻ: അന്താരാഷ്ട്ര ഊർജ്ജ വ്യാപാരത്തിന്റെ പ്രധാന നാഡിഞരമ്പായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള കപ്പൽ ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനായുള്ള ഇറാൻ-ഒമാൻ നയതന്ത്ര ചർച്ചകൾ അന്തിമഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നതായി ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ഇരു രാജ്യങ്ങളും ചേർന്ന് കരാറിന്റെ കരട് ഘടന പൂർത്തിയാക്കിയതായും ഉടൻ തന്നെ സംയുക്ത പ്രസ്താവന പുറത്തിറക്കുമെന്നും ഇറാന്റെ ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി.

​മേഖലയിൽ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസങ്ങളായി നിലനിൽക്കുന്ന സംഘർഷങ്ങളെത്തുടർന്ന് ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ കപ്പൽ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടിരുന്നു. ചരക്കുകപ്പലുകൾക്ക് സുരക്ഷിതമായ താൽക്കാലിക സമുദ്രപാത (Maritime Corridor) ഒരുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഒമാൻ മുൻകൈയെടുത്താണ് ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുന്നത്.

​പ്രധാനം:

സുരക്ഷിത പാത: കടലിടുക്കിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന വാണിജ്യ-എണ്ണക്കപ്പലുകളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനാണ് പ്രഥമ പരിഗണന

ആഗോള സാമ്പത്തിക മേഖലയ്ക്ക് ആശ്വാസം: ലോകത്തിലെ ആകെ എണ്ണ വ്യാപാരത്തിന്റെ അഞ്ചിലൊന്ന് ഭാഗവും കടന്നുപോകുന്ന ഹോർമുസ് പാത തുറക്കുന്നത് ആഗോള വിപണിയിൽ എണ്ണവില വർദ്ധനവ് തടയാൻ സഹായിക്കും.

യുഎസ് നിലപാട്: ചർച്ചകളിൽ പുരോഗതിയുണ്ടെന്നും മേഖലയിൽ താൽക്കാലിക കരാർ നിലവിൽ വരുന്നത് സ്വാഗതാർഹമാണെന്നും യുഎസ് ഭരണകൂടവും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

​ധാരണാപത്രം പൂർണ്ണതോതിൽ നടപ്പിലാകുന്നതോടെ മേഖലയിലെ സംഘർഷങ്ങൾക്ക് താൽക്കാലിക അയവുണ്ടാകുമെന്നാണ് അന്താരാഷ്ട്ര നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നത്. 

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