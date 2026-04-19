ഹോർമുസ് അടച്ചുപൂട്ടി; തിരികെ പോകൂ: ഇന്ത്യൻ കപ്പലിന് ഇറാൻ സൈനിക സന്ദേശം
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ഇന്ത്യൻ കപ്പൽ ഇറാനിയൻ സൈന്യം (IRGC) തടഞ്ഞുനിർത്തി ഉടൻ തുറമുഖത്തേക്ക് മടങ്ങാൻ ഉത്തരവിട്ടു. ഇന്ത്യൻ കപ്പലിന്റെ ക്യാപ്റ്റനും ഒരു IRGC നേവി ക്യാപ്റ്റനും തമ്മിലുള്ള മുഴുവൻ സംഭാഷണവും ഒരു ഓഡിയോ റെക്കോർഡിംഗിൽ പകർത്തി. ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വഴിയുള്ള യാത്രയ്ക്ക് ഇപ്പോഴും നിരോധനമുണ്ടെന്ന് ഇറാനിയൻ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങളുടെ തുറമുഖത്തേക്ക് മടങ്ങണം, ഉടനെ തിരികെ പോകണം. "ശരി, നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഞാൻ ആവർത്തിക്കാം. ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് ഇപ്പോഴും അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്, ശരി സർ." ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ മറുപടി നൽകി, "അതെ സർ."
തുടർന്ന് കപ്പൽ ഗതി മാറ്റി. "ഭാഗ്യ ലക്ഷ്മി" എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന കപ്പലിലെ ജീവനക്കാർ ഇറാനിയൻ നാവികസേനയുമായി മുഴുവൻ സംഭാഷണവും പങ്കിട്ടു.
വാസ്തവത്തിൽ, എല്ലാ കപ്പലുകൾക്കും ഐആർജിസിയുമായി ഏകോപനം നടത്തിയതിനുശേഷം മാത്രമേ കടന്നുപോകാൻ കഴിയൂ എന്ന് ഇറാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതേസമയം, ലെബനനും ഇസ്രായേലും തമ്മിലുള്ള വെടിനിർത്തൽ കരാറിനെത്തുടർന്ന് പാസേജ് തുറന്നതായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരാഗ്ച്ചി പറഞ്ഞു. അരാഗ്ച്ചിയുടെ പ്രസ്താവനയെത്തുടർന്ന്, ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ കപ്പലുകളുടെ ചലനം വർദ്ധിച്ചു, എന്നാൽ ഇറാനിയൻ തുറമുഖങ്ങൾക്ക് മേലുള്ള യുഎസ് സാമ്പത്തിക ഉപരോധത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഐആർജിസി നാവികസേന ഈ തന്ത്രപ്രധാനമായ ജലപാത വീണ്ടും അടച്ചു. കപ്പലുകൾക്ക് നേരെയുള്ള വെടിവയ്പ്പ് ഇപ്പോൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഐആർജിസി കരയിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ്. മുമ്പ്, യുഎസ് മധ്യസ്ഥത വഹിച്ച 10 ദിവസത്തെ വെടിനിർത്തലിനെത്തുടർന്ന് ഒരു ഡസനിലധികം കപ്പലുകൾ സുരക്ഷിതമായി കടലിടുക്കിലൂടെ കടന്നുപോയി.
മറുവശത്ത്, ഈ സംഭവത്തിൽ ഇന്ത്യ കടുത്ത ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ഇറാനിയൻ അംബാസഡറെ വിളിച്ചുവരുത്തി ഇന്ത്യൻ കപ്പലുകളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു.