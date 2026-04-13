ഹോർമുസ് ഇറാൻ നിയന്ത്രിക്കും; ഞങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടരുത്: ട്രംപിന് മുന്നറിയിപ്പുമായി ചൈന
അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം വീണ്ടും രൂക്ഷമായി. പാകിസ്ഥാനിൽ സമാധാന ചർച്ചകൾ പരാജയപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന്, ഇരുപക്ഷവും പരസ്പരം ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് വർദ്ധിച്ചുവരികയാണ്. യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ ഉപരോധം പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ, ഇറാൻ എണ്ണ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി തിരിച്ചടിച്ചു.
അതേസമയം, ട്രംപിന്റെ താരിഫ് ഭീഷണിക്ക് ചൈന മറുപടി നൽകുകയും ഇറാനെ പരസ്യമായി പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. "ഞങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടരുത്" എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചൈന അമേരിക്കയ്ക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഇറാനെതിരെ അതിവേഗ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതായി തോന്നുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മിക്ക തീരുമാനങ്ങളും ഇറാനെ മാത്രമല്ല, ചൈനയെയും ബാധിക്കുന്നു.
അടുത്തിടെ, ചൈന ഇറാനെ സൈനിക ആയുധങ്ങൾ നൽകി സഹായിക്കുന്നതായി ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട് വന്നതിനെത്തുടർന്ന്, ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഒരു വലിയ പ്രസ്താവന നടത്തി, ഇറാനുള്ള ചൈനയുടെ സൈനിക സഹായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യത്തിന്, ട്രംപ് പറഞ്ഞു,
"ഇതിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങൾ ഗുരുതരമായിരിക്കും. അവർ ഇത് ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്, അവർ ഇത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പിടികൂടിയാൽ, അവർക്ക് 50 ശതമാനം താരിഫ് (ചൈനയ്ക്ക് 50% താരിഫ്) ചുമത്തും, അത് ശരിക്കും ഒരു വലിയ തുകയാണ്."
ചൈന പറഞ്ഞു- 'ഹോർമുസിൽ നിന്നുള്ള ഞങ്ങളുടെ കപ്പലുകൾ...'
ഇപ്പോൾ, ട്രംപിന്റെ ഭീഷണികൾക്കിടയിൽ, ചൈന ഇറാനോടൊപ്പം പരസ്യമായി നിലകൊള്ളുന്നതായി തോന്നുന്നു. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തുമെന്ന ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ പ്രഖ്യാപനത്തെത്തുടർന്ന്, ഡ്രാഗൺ ഇറാനെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും അമേരിക്കയ്ക്ക് ഒരു പ്രധാന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്തു.
ട്രംപിന്റെ നീക്കത്തോട് പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് ചൈനീസ് പ്രതിരോധ മന്ത്രി ഡോങ് ജുൻ പറഞ്ഞു, "ലോകത്തിലെ സമാധാനത്തിനും സ്ഥിരതയ്ക്കും ബീജിംഗ് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്, മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്."
"ഞങ്ങളുടെ കപ്പലുകൾ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെ നിരന്തരം കടന്നുപോകുന്നുണ്ട്. ഇറാനുമായി ഞങ്ങൾക്ക് വ്യാപാര, ഊർജ്ജ കരാറുകളുണ്ട്. ഞങ്ങൾ അവയെ ബഹുമാനിക്കുകയും മറ്റാരും ഞങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് ഇറാൻ നിയന്ത്രിക്കുന്നു, അത് ഞങ്ങൾക്ക് തുറന്നിരിക്കുന്നു," അദ്ദേഹം കർശനമായി പറഞ്ഞു.
ഹോർമുസിന് മേലുള്ള യുഎസ് നിയന്ത്രണം, ചൈനയ്ക്ക് പരിക്ക്
പാകിസ്ഥാനിൽ നടന്ന യുഎസ്-ഇറാൻ ചർച്ചകൾ അനിശ്ചിതത്വത്തിൽ കലാശിച്ചതിനെത്തുടർന്ന്, ലോകത്തിന്റെ എണ്ണ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കടൽ പാത ഉപരോധിക്കാൻ യുഎസ് ഈ നടപടി സ്വീകരിച്ചു.
ഇറാനിയൻ എണ്ണയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വാങ്ങുന്ന രാജ്യമാണ് ചൈന എന്നതിനാൽ, ഈ ഉപരോധം ചൈനയുടെ ഊർജ്ജ വിതരണത്തെ സാരമായി ബാധിച്ചേക്കാം. അതിനാൽ, ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വഴിയുള്ള കയറ്റുമതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഏതൊരു തടസ്സവും ഇറാന്റെ വരുമാനത്തെ മാത്രമല്ല, ചൈനയുടെ എണ്ണ വിതരണത്തിനും കാര്യമായ ഭീഷണി ഉയർത്തും, ഇത് ചൈനീസ് സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് നല്ലതല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ട്രംപിന്റെ ഭീഷണിയിൽ ചൈന അസ്വസ്ഥരാകുന്നത്.