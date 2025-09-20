ഗാസയിലെ ആശുപത്രികൾ ദുരിതക്കയത്തിൽ; ഡോക്ടർമാർ കൊല്ലപ്പെടുന്നു: രോഗികൾ നിലത്ത് കിടക്കുന്നു
ഗാസ: ഇസ്രയേലിന്റെ തുടർച്ചയായ ആക്രമണങ്ങൾ ഗാസയിലെ ആരോഗ്യമേഖലയെ തകർത്തെറിഞ്ഞതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ. ആശുപത്രികൾക്ക് നേരെ നടന്ന ആക്രമണങ്ങളിൽ നിരവധി ഡോക്ടർമാരും ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരും കൊല്ലപ്പെട്ടു. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ പോലും ഇല്ലാതായതോടെ ചികിത്സ കിട്ടാതെ രോഗികൾ നിലത്ത് കിടക്കുന്ന ദയനീയ കാഴ്ചകളാണ് ഗാസയിലെ ആശുപത്രികളിൽ നിന്ന് പുറത്തുവരുന്നത്.
ആക്രമണത്തിൽ തകർന്ന പല ആശുപത്രികളും പ്രവർത്തനം നിർത്തി. അവശേഷിക്കുന്ന ആശുപത്രികളിൽ മരുന്നും, ജീവൻരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങളും, വൈദ്യുതിയും ഇല്ലാത്തതിനാൽ രോഗികളുടെ ജീവൻ അപകടത്തിലാണ്. ഗുരുതര പരിക്കുകളോടെ എത്തുന്നവരെ ചികിത്സിക്കാൻ ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങളോ ജീവനക്കാരോ ഇല്ലാത്തതിനാൽ മരണസംഖ്യ കുത്തനെ ഉയരുകയാണ്.
കൂടുതൽ രോഗികളെ ഉൾക്കൊള്ളാനാവാത്ത സ്ഥിതിയാണ് നിലവിലുള്ളത്. സാധാരണ ആശുപത്രി കിടക്കകൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ പരിക്കേറ്റവരും രോഗികളും തറയിൽ കിടന്നാണ് ചികിത്സ തേടുന്നത്. രോഗികളുടെ എണ്ണം ക്രമാതീതമായി വർധിച്ചതും ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ കൊല്ലപ്പെട്ടതും പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാക്കുന്നു.
ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഉൾപ്പെടെയുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ഏജൻസികൾ ഗാസയിലെ ദുരിതപൂർണ്ണമായ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മാനുഷിക സഹായങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നതിന് ഇസ്രായേൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ ഉപരോധം സ്ഥിതി കൂടുതൽ വഷളാക്കുന്നു. ഗാസയിലെ ജനതയുടെ നിലനിൽപ്പിനായി അടിയന്തിരമായി വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നും, മാനുഷിക സഹായങ്ങൾ തടസ്സമില്ലാതെ എത്തിക്കണമെന്നും അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.