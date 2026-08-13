ചെങ്കടലിൽ സൗദി കപ്പലിനും സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾക്കും നേരെ ഹൂതി ആക്രമണം
സനാ: ചെങ്കടലിൽ സൗദി അറേബ്യൻ സൈനിക കപ്പലിനും യെമനിലെ സൗദി അനുകൂല സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾക്കും നേരെ തങ്ങൾ ആക്രമണം നടത്തിയതായി ഹൂതി വിമതർ വ്യക്തമാക്കി.
ഹൂതി വക്താവ് നൽകിയ വിശദീകരണമനുസരിച്ച്, മോഖ (Mocha) മേഖലയിലെയും മാരിബ് പ്രവിശ്യയിലെ തദവിൻ (Tadawin) ക്യാമ്പിലെയും സൗദി സഖ്യസേനയുടെ ആയുധപ്പുരകൾ, കമാൻഡ് സെന്ററുകൾ, സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവ ലക്ഷ്യമിട്ട് നിരവധി ബാലസ്റ്റിക് മിസൈലുകളും ഡ്രോണുകളും ഉപയോഗിച്ചാണ് ആക്രമണം നടത്തിയത്.
ചെങ്കടലിലൂടെയുള്ള ചരക്ക്-സൈനിക നീക്കങ്ങൾക്ക് നേരെ ആക്രമണങ്ങൾ ശക്തമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് പുതിയ നീക്കം. അതേസമയം, ഹൂതികളുടെ ഇത്തരം അക്രമപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ശക്തമായ തിരിച്ചടി നൽകുമെന്ന് യെമനിലെ അന്താരാഷ്ട്ര അംഗീകാരമുള്ള പ്രസിഡൻഷ്യൽ ലീഡർഷിപ്പ് കൗൺസിൽ അധ്യക്ഷൻ റഷാദ് അൽ അലിമി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഹൂതികൾ ആയുധം വെച്ചു കീഴടങ്ങി രാജ്യത്തെ രാഷ്ട്രീയ പ്രക്രിയയിൽ പങ്കാളികളാകണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.