യമനിലെ ഹൂതി മുന്നേറ്റം: അമേരിക്കയ്ക്ക് പുതിയ നയതന്ത്ര-സൈനിക തലവേദന

By  Metro Desk Sep 12, 2026, 19:02 IST
ഹൂതി

വാഷിംഗ്ടൺ / സന: യമന്റെ തന്ത്രപ്രധാനമായ ചെങ്കടൽ തീരങ്ങളിലും തുറമുഖങ്ങളിലും ഇറാൻ പിന്തുണയുള്ള ഹൂതി വിമതർ സൈനിക മുന്നേറ്റം ശക്തമാക്കിയത് അമേരിക്കയെയും സഖ്യരാജ്യങ്ങളെയും പുതിയ പ്രതിസന്ധിയിലാഴ്ത്തി. ചെങ്കടലിലൂടെയുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ചരക്കുനീക്കത്തിനും തന്ത്രപ്രധാനമായ എണ്ണക്കപ്പൽ പാതകൾക്കും ഹൂതികളുടെ സാന്നിധ്യം കടുത്ത ഭീഷണിയുയർത്തുന്നുണ്ട്.

​യമനിലെ സംഘർഷത്തിൽ സൗദി അറേബ്യ അടക്കമുള്ള സഖ്യരാജ്യങ്ങൾക്ക് സൈനികപിന്തുണ നൽകുന്നതിനും അതേസമയം മേഖലയിൽ നേരിട്ട് ഒരു പുതിയ യുദ്ധത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാതിരിക്കുന്നതിനും ഇടയിൽ വലയുകയാണ് യു.എസ്. ബാബ് അൽ-മന്ദബ് കടലിടുക്കും പ്രധാന തുറമുഖങ്ങളും ഹൂതികൾ പിടിച്ചെടുത്തതോടെ ആഗോള എണ്ണവിപണിയിലും കടുത്ത ആശങ്കയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്.

Tags

Share this story

Featured

You may like