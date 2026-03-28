ഇസ്രായേലിൽ ഹൂതികളുടെ മിസൈൽ ആക്രമണം; ബീറ്റ് ഷെമേഷിൽ അഞ്ച് പേർക്ക് പരിക്ക്
Mar 28, 2026, 19:28 IST
ജെറുസലേം: ഇറാൻ-ഇസ്രായേൽ യുദ്ധത്തിൽ യെമനിലെ ഹൂതി വിമതർ കൂടി നേരിട്ട് പങ്കുചേർന്നതോടെ മേഖലയിൽ സംഘർഷം കടുക്കുന്നു. ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ബീറ്റ് ഷെമേഷ് (Beit Shemesh) നഗരത്തിന് നേരെയുണ്ടായ മിസൈൽ ആക്രമണത്തിൽ അഞ്ച് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. തകർന്നുവീണ മിസൈൽ അവശിഷ്ടങ്ങൾ (Shrapnel) പതിച്ചാണ് ഇവർക്ക് പരിക്കേറ്റത്.
വാർത്തയിലെ പ്രധാന പോയിന്റുകൾ:
- ആക്രമണം: ശനിയാഴ്ച ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് സെൻട്രൽ ഇസ്രായേലിൽ സൈറണുകൾ മുഴങ്ങിയതിന് പിന്നാലെയാണ് സ്ഫോടനമുണ്ടായത്. ആകാശത്തുവെച്ച് മിസൈൽ തകർത്തുവെങ്കിലും അതിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ജനവാസ മേഖലയിൽ പതിക്കുകയായിരുന്നു.
- നാശനഷ്ടങ്ങൾ: ആക്രമണത്തിൽ ഏതാനും വീടുകൾക്കും ഒരു സിനഗോഗിനും (Synagogue) കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു. പരിക്കേറ്റ അഞ്ച് പേരെ കൂടാതെ, സ്ഫോടനത്തെത്തുടർന്നുണ്ടായ ആഘാതത്തിൽ (Shock/Anxiety) എട്ട് പേരെ കൂടി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
- ഹൂതികളുടെ പങ്ക്: യുദ്ധം ആരംഭിച്ച് രണ്ടാമത്തെ മാസത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ആദ്യമായാണ് ഹൂതികൾ ഇസ്രായേലിന് നേരെ നേരിട്ട് ആക്രമണം നടത്തുന്നത്. ഇറാനു നേരെയുള്ള ഇസ്രായേലിന്റെ സൈനിക നീക്കങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചടിയായാണ് ഇതെന്നും ആക്രമണങ്ങൾ തുടരുമെന്നും ഹൂതി വക്താവ് അറിയിച്ചു.
- ആശങ്ക: നേരത്തെ മാർച്ച് ഒന്നിന് ബീറ്റ് ഷെമേഷിലുണ്ടായ സമാനമായ ആക്രമണത്തിൽ ഒൻപത് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. നിലവിലെ ആക്രമണം മേഖലയിലെ യുദ്ധം കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നതിന്റെ സൂചനയായിട്ടാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.