ഇസ്രായേലിന് നേരെ മിസൈൽ വർഷിച്ച് ഹൂതികൾ; അമേരിക്കയുമായി ചർച്ചക്കില്ലെന്ന് ഇറാൻ
വാഷിംഗ്ടൺ/ടെഹ്റാൻ: പശ്ചിമേഷ്യയെ പിടിച്ചുലയ്ക്കുന്ന യുദ്ധം രണ്ടോ മൂന്നോ ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ അവസാനിക്കുമെന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. ഇറാനിലെ തങ്ങളുടെ സൈനിക നീക്കങ്ങൾ ലക്ഷ്യം കണ്ടതായും ഉടൻ തന്നെ അമേരിക്കൻ സൈന്യം പിന്മാറുമെന്നും അദ്ദേഹം വൈറ്റ് ഹൗസിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. അതേസമയം, ഹൂതി വിമതർ ഇസ്രായേലിന് നേരെ വീണ്ടും മിസൈൽ ആക്രമണം നടത്തിയത് മേഖലയിൽ ആശങ്ക വർധിപ്പിക്കുന്നു.
വാർത്തയിലെ പ്രധാന പോയിന്റുകൾ:
- ട്രംപിന്റെ സമയപരിധി: ഇറാനുമായുള്ള സംഘർഷം ഉടൻ അവസാനിക്കുമെന്നാണ് ട്രംപിന്റെ അവകാശവാദം. "നമ്മൾ ഉടൻ മടങ്ങും, ഒരുപക്ഷേ രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ഇത് തീരും," ട്രംപ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. ഇറാന്റെ ആണവശേഷി തകർക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം ഏകദേശം പൂർത്തിയായതായും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു.
- ഹൂതികളുടെ മിസൈൽ ആക്രമണം: ഇസ്രായേലിലെ തന്ത്രപ്രധാനമായ കേന്ദ്രങ്ങൾ ലക്ഷ്യം വെച്ച് ഹൂതികൾ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾ തൊടുത്തു. ഇറാനും ഹിസ്ബുള്ളയുമായി ചേർന്നുള്ള സംയുക്ത നീക്കമാണിതെന്ന് ഹൂതി വക്താവ് യഹ്യ സരീ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇസ്രായേൽ പ്രതിരോധ സംവിധാനം മിസൈലുകൾ തകർത്തതായാണ് റിപ്പോർട്ട്.
- ചർച്ചകളില്ലെന്ന് ഇറാൻ: യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ അമേരിക്ക മുന്നോട്ട് വെച്ച 15 ഇന നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരാഗ്ചി തള്ളി. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ വാഷിംഗ്ടണുമായി യാതൊരു ചർച്ചയ്ക്കുമില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
- യൂറോപ്പിന് മുന്നറിയിപ്പ്: യുദ്ധത്തിൽ അമേരിക്കയെ പിന്തുണയ്ക്കാത്ത യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്കെതിരെ ട്രംപ് രൂക്ഷവിമർശനം ഉന്നയിച്ചു. സ്വന്തം ഇന്ധനവും സുരക്ഷയും ഇനി അവർ തന്നെ നോക്കിക്കൊള്ളണം എന്നായിരുന്നു ട്രംപിന്റെ പ്രതികരണം.
യുദ്ധം എവിടേക്ക്?
ഇറാനിലെ പ്രധാന സൈനിക-ഊർജ്ജ കേന്ദ്രങ്ങൾ ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ള ആക്രമണം അമേരിക്കയും ഇസ്രായേലും ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇറാന്റെയും സഖ്യകക്ഷികളായ ഹൂതികളുടെയും തിരിച്ചടി യുദ്ധം കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമാക്കുന്നു. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടത് ആഗോള ഇന്ധന വിപണിയെയും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
"ഇറാൻ ഒരു കരാറിന് തയ്യാറാകേണ്ട കാര്യമില്ല. ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം പൂർത്തിയായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് മടങ്ങും. ഇറാനെ ശിലായുഗത്തിലേക്ക് തള്ളിയിട്ടു കഴിഞ്ഞു." - പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്.