അമേരിക്കൻ നയതന്ത്രം തകിടം മറിയുന്നു: ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന് കീഴിൽ യു.എസ് വിദേശനയം അഴിച്ചുപണിതത് എങ്ങനെ?

By  Metro Desk Updated: May 22, 2026, 09:39 IST
വാഷിംഗ്ടൺ: ഡോണൾഡ് ട്രംപിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭരണകൂടം അമേരിക്കയുടെ പരമ്പരാഗത നയതന്ത്ര രീതികളെ പൂർണ്ണമായും മാറ്റിമറിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ. അന്താരാഷ്ട്ര കരാറുകളിൽ നിന്നുള്ള അപ്രതീക്ഷിത പിന്മാറ്റങ്ങളും, 'അമേരിക്ക ഫസ്റ്റ്' (അമേരിക്കയ്ക്ക് പ്രഥമ പരിഗണന) എന്ന തീവ്ര നിലപാടും യു.എസ് നയതന്ത്രരംഗത്തെ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലേക്കാണ് നയിച്ചത്.

​പരമ്പരാഗത സഖ്യകക്ഷികളുമായുള്ള ബന്ധം വഷളാകുകയും, ചൈന ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളുമായി വ്യാപാര യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്തത് ആഗോളതലത്തിൽ അമേരിക്കയുടെ സ്വാധീനം കുറയാൻ കാരണമായതായി രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നു. നാറ്റോ (NATO) പോലുള്ള സഖ്യങ്ങളെപ്പോലും ചോദ്യം ചെയ്ത ട്രംപിന്റെ നയങ്ങൾ, പതിറ്റാണ്ടുകളായി രാജ്യം കാത്തുസൂക്ഷിച്ച നയതന്ത്ര അടിത്തറയെത്തന്നെയാണ് ഉലച്ചിരിക്കുന്നത്. നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കൂട്ടത്തോടെയുള്ള രാജിയിലേക്കും ആഗോളതലത്തിൽ യു.എസിന്റെ വിശ്വാസ്യത തകരുന്നതിലേക്കും ഈ 'അൺപ്രവചനാതീത' (Unpredictable) ശൈലി വഴിമാറി എന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന വിവരങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

