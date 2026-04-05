ശത്രുരാജ്യത്ത് വിമാനം തകർന്നാൽ പൈലറ്റുമാർ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടും? യുഎസ് വ്യോമസേനയുടെ അത്യാധുനിക സർവൈവൽ സിസ്റ്റം
ഏതൊരു യുദ്ധത്തിലും ഏറ്റവും അപകടകരമായ നിമിഷം ഒരു യുദ്ധവിമാനം നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട് ശത്രുരാജ്യത്തിന്റെ മണ്ണിൽ തകർന്നുവീഴുന്നതാണ്. സാങ്കേതിക തകരാറോ മിസൈൽ ആക്രമണമോ എന്തുതന്നെയായാലും, ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ വിമാനത്തിൽ നിന്ന് ഇജക്ട് ചെയ്ത് പാരച്യൂട്ടിൽ താഴെയിറങ്ങുന്ന പൈലറ്റുമാർക്ക് മുന്നിലുള്ളത് അതികഠിനമായ അതിജീവന പോരാട്ടമാണ്.
ഇറാനിൽ തകർന്നുവീണ അമേരിക്കയുടെ എഫ്-15ഇ വിമാനത്തിലെ പൈലറ്റുമാരിൽ ഒരാളെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും രണ്ടാമത്തെ പൈലറ്റിനായുള്ള തിരച്ചിൽ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ശത്രുരാജ്യത്ത് അകപ്പെടുന്ന പൈലറ്റുമാരെ സംരക്ഷിക്കാൻ യുഎസ് വ്യോമസേന ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള അത്യാധുനിക സർവൈവൽ സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരികയാണ്.
വെറുമൊരു കിറ്റ് എന്നതിലുപരി പല അടരുകളുള്ള ഒരു സുരക്ഷാ സംവിധാനമാണ് അമേരിക്കൻ പൈലറ്റുമാർക്കുള്ളത്. വിമാനത്തിലെ ഇജക്ഷൻ സീറ്റിനോട് ചേർന്ന് ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സർവൈവൽ കിറ്റ്, പൈലറ്റ് ധരിക്കുന്ന പ്രത്യേക ജാക്കറ്റ് (Survival Vest), ഹെൽമറ്റുകൾ, റേഡിയോകൾ, ആയുധങ്ങൾ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. അതിജീവനം (Survival), രക്ഷപ്പെടൽ (Escape), വീണ്ടെടുക്കൽ (Rescue), ഒളിച്ചോടൽ (Evasion) എന്നീ നാല് പ്രധാന തത്വങ്ങളിൽ (SERE) അധിഷ്ഠിതമായാണ് ഈ സംവിധാനം വികസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിനായി പൈലറ്റുമാർക്ക് പ്രത്യേക പരിശീലനവും നൽകുന്നുണ്ട്.
സർവൈവൽ കിറ്റിലെ ജീവൻരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങൾ
വിമാനത്തിൽ നിന്ന് ഇജക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പാരച്യൂട്ടിനൊപ്പം പൈലറ്റിന് ലഭിക്കുന്ന കിറ്റാണ് ഏറ്റവും നിർണ്ണായകം. ശത്രുസങ്കേതങ്ങളിൽ താഴെയിറങ്ങുന്ന പൈലറ്റിന് രക്ഷാസേനയുമായി ബന്ധപ്പെടാനുള്ള റേഡിയോകൾ, കോമ്പസ്, സിഗ്നൽ മിററുകൾ, ജിപിഎസ് ബീക്കണുകൾ എന്നിവ ഇതിലുണ്ട്. ഇറാനിലെ സാഗ്രോസ് മലനിരകളിൽ കാണാതായ പൈലറ്റിനെ കണ്ടെത്താൻ ഇത്തരം ഉപകരണങ്ങൾ സഹായിക്കുമെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. പൈലറ്റ് എവിടെയാണെന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ ഇത് രക്ഷാപ്രവർത്തകരെ സഹായിക്കും.
ആഹാരവും ആരോഗ്യവും
ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചിരിക്കുക എന്നത് മാത്രമല്ല, ദിവസങ്ങളോളം ആഹാരവും വെള്ളവുമില്ലാതെ അതിജീവിക്കുക എന്നതും പ്രധാനമാണ്. മൂന്ന് മുതൽ ഏഴ് ദിവസം വരെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന പ്രത്യേക ഊർജ്ജദായകമായ ഭക്ഷണ പായ്ക്കറ്റുകൾ, ശുദ്ധജലം, വെള്ളം ശുദ്ധീകരിക്കാനുള്ള ഗുളികകൾ എന്നിവ കിറ്റിലുണ്ടാകും. കൂടാതെ, പരിക്കേറ്റാൽ പ്രാഥമിക ചികിത്സ നൽകാനുള്ള ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കിറ്റും ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ്.
കാലാവസ്ഥയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ
ഏത് കഠിനമായ കാലാവസ്ഥയെയും പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഈ കിറ്റിലുണ്ട്. തണുപ്പിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള തെർമൽ ബ്ലാങ്കറ്റുകൾ, മഴയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള പോഞ്ചോകൾ, തീകത്തിക്കാനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. കടലിലാണ് പൈലറ്റ് വീഴുന്നതെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ ഇൻഫ്ലേറ്റബിൾ ലൈഫ് റാഫ്റ്റും വിമാനങ്ങളിൽ നിന്ന് പൈലറ്റിനെ തിരിച്ചറിയാൻ വെള്ളത്തിൽ നിറം പടർത്തുന്ന 'സീ ഡൈ' (Sea Dye) എന്ന കെമിക്കലും കിറ്റിലുണ്ടാകും.
ആത്മരക്ഷയ്ക്കുള്ള ആയുധങ്ങൾ
ശത്രുക്കൾ പിടികൂടാൻ വന്നാൽ സ്വയരക്ഷയ്ക്കായി പൈലറ്റുമാർക്ക് തോക്കുകളും നൽകുന്നുണ്ട്. പണ്ട് കാലത്ത് പിസ്റ്റളുകൾ മാത്രമാണ് നൽകിയിരുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആവശ്യമെങ്കിൽ ഘടിപ്പിക്കാവുന്ന കോംപാക്ട് സർവൈവൽ റൈഫിളുകളും നൽകിത്തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ മാർഗ്ഗമായാണ് പൈലറ്റുമാർ കാണുന്നത്.
ഓരോ ദൗത്യത്തിനനുസരിച്ചും ഈ സർവൈവൽ കിറ്റുകളിൽ മാറ്റം വരുത്താറുണ്ട്. ആർട്ടിക് മേഖലയിലെ ദൗത്യങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വസ്ത്രങ്ങളും മരുഭൂമിയിലെ ദൗത്യങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വെള്ളവും ഉൾപ്പെടുത്തും. ഇറാനിലെ ദുർഘടമായ മലനിരകളിൽ കാണാതായ പൈലറ്റിനെ കണ്ടെത്താൻ ഈ അത്യാധുനിക സംവിധാനങ്ങളും പൈലറ്റ് നേടിയ പരിശീലനവും എത്രത്തോളം സഹായിക്കുമെന്ന് ലോകം ഉറ്റുനോക്കുകയാണ്.