തോക്കുമായി അക്രമി ട്രംപിന്റെ അത്താഴവിരുന്നിൽ എങ്ങനെ എത്തി; പ്രതി പിടിയിൽ
യുഎസിലെ ഹിൽട്ടൺ ഹോട്ടലിൽ വൈറ്റ് ഹൗസ് കറസ്പോണ്ടന്റ്സ് ഡിന്നറിന് തൊട്ടുമുമ്പുണ്ടായ വെടിവയ്പ്പിന് പിന്നാലെ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഗുരുതരമായ ചോദ്യങ്ങൾ. ഒരു ബോൾ റൂമിൽ നടന്ന അത്താഴവിരുന്നിനായി ട്രംപ് ഭാര്യ മെലാനിയയ്ക്കും വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജെ.ഡി. വാൻസിനും ഒപ്പമാണ് എത്തിയത്.
ബോൾറൂമിൽ കനത്ത സുരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നുവെങ്കിലും ഹോട്ടലിന്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ലോബിയിലും പൊതു ഇടങ്ങളിലും സുരക്ഷ കുറവായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഈ സുരക്ഷാ വിടവാണ് സംഭവത്തിന് പ്രധാന കാരണമെന്ന് തെളിഞ്ഞു.
#WATCH | US President Donald Trump and First Lady Melania Trump rushed out of the White House Correspondents' Dinner after shots were reportedly fired at the event.— ANI (@ANI) April 26, 2026
പരിപാടി നടക്കുന്ന ഹോട്ടൽ സാധാരണയായി പൂർണ്ണമായും അടച്ചിടാറില്ല, പക്ഷേ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് തുറന്നിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് വെടിവെപ്പ് നടത്തിയയാൾക്ക് ആയുധവുമായി ഹോട്ടലിനുള്ളിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു.
വർഷങ്ങളായി വാഷിംഗ്ടൺ ഹിൽട്ടൺ ഹോട്ടലിലാണ് അത്താഴം നടന്നുവരുന്നതെന്നും പരമ്പരാഗതമായി ഹോട്ടൽ പൂർണ്ണമായും അടച്ചിടാറില്ലെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾ പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് ബോൾറൂമിലും വിഐപി ഏരിയയിലുമാണ്, അതേസമയം മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ആർക്കും എളുപ്പത്തിൽ എത്തിച്ചേരാം.
പരിപാടി നടക്കുന്നതിനിടെ ഹോട്ടൽ ലോബിക്ക് ചുറ്റും പെട്ടെന്ന് വെടിയൊച്ചകൾ കേട്ടു. ദൃക്സാക്ഷികൾ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, നിരവധി തവണ ഉച്ചത്തിലുള്ള വെടിയൊച്ചകൾ കേട്ടു. അത് അകത്തുള്ളവരെ പരിഭ്രാന്തരാക്കി. യുഎസ് സീക്രട്ട് സർവീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സംഭവത്തിൽ ഉടൻ തന്നെ പ്രതികരിക്കുകയും ട്രംപിനെയും മറ്റ് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഒഴിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.
സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോ, പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി പീറ്റ് ഹെഗ്സെത്ത് എന്നിവരുൾപ്പെടെ നിരവധി നേതാക്കളെയും ഉടൻ തന്നെ ഒഴിപ്പിച്ചു. സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾ ഹോട്ടൽ മുഴുവൻ വളഞ്ഞു, നാഷണൽ ഗാർഡ് സൈനികരെ അകത്ത് വിന്യസിച്ചു.
ഹോട്ടലിൽ വെച്ച് തന്നെ വെടിവെപ്പ് നടത്തിയയാളെ സുരക്ഷാ സേന പിടികൂടിയതായും മറ്റ് പരിക്കുകൾ ഒന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഇത്രയും വലുതും സെൻസിറ്റീവുമായ ഒരു സംഭവം നടന്നിട്ടും ഹോട്ടലിലെ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലെ സുരക്ഷയുടെ അഭാവമാണ് ഈ സംഭവം എടുത്തുകാണിക്കുന്നത്.
സംഭവത്തിന് മുമ്പുതന്നെ ഹോട്ടൽ പരിസരത്ത് പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു. ചില പ്രകടനക്കാർ റെഡ് കാർപെറ്റിലേക്ക് എത്തി പ്രതിഷേധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. കൂടാതെ, യുദ്ധവിരുദ്ധ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ മുഴക്കി ഹോട്ടലിന് പുറത്ത് ഒരു വലിയ ജനക്കൂട്ടം തടിച്ചുകൂടിയിരുന്നു.