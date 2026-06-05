ഇന്ത്യയുമായി വൻ ലാഭമുണ്ടാക്കുന്നു; പ്രധാനമന്ത്രി മോദി നല്ലൊരു സുഹൃത്ത്, വ്യാപാര കരാർ ഉടൻ യാഥാർഥ്യമാകും: ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്

By  Metro Desk Jun 5, 2026, 11:32 IST
Modi Trump

വാഷിംഗ്ടൺ: ഇന്ത്യയുമായുള്ള വ്യാപാരത്തിലൂടെ അമേരിക്ക ഇപ്പോൾ വലിയ തോതിൽ ലാഭമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് യു.എസ്. പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. മുൻകാലങ്ങളിൽ കനത്ത നികുതി ചുമത്തി ഇന്ത്യയാണ് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് നേട്ടമുണ്ടാക്കിയിരുന്നതെന്നും എന്നാൽ ഇപ്പോൾ സ്ഥിതി നേരെ വിപരീതമാണെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. വ്യാഴാഴ്ച ഓവൽ ഓഫീസിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

​തന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തായ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി ചേfactory വ്യാപാര കരാർ ഉടൻ തന്നെ അന്തിമമാക്കുമെന്നും ട്രംപ് പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു. "ഞങ്ങൾ ഒരു കരാറിലെത്തും. കാരണം നിങ്ങളുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയെ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ്. അദ്ദേഹം എന്റെ നല്ലൊരു സുഹൃത്താണ്. ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ മികച്ച ആത്മബന്ധമാണുള്ളത്," ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

​അമേരിക്കൻ ബൈക്ക് ബ്രാൻഡായ ഹാർലി ഡേവിഡ്‌സണിന്റെ ഉദാഹരണം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് മുൻകാലങ്ങളിലെ ഇന്ത്യയുടെ ഉയർന്ന നികുതി നയത്തെ ട്രംപ് വിമർശിച്ചത്. മുൻപ് ഇന്ത്യ 200 ശതമാനം വരെ നികുതി ചുമത്തിയിരുന്നതിനാൽ ഹാർലി ഡേവിഡ്‌സണിന് അവിടെ ബൈക്കുകൾ വിൽക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും, ഒടുവിൽ അവർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പ്ലാന്റുകൾ സ്ഥാപിക്കേണ്ടി വന്നതായും ട്രംപ് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ ഇന്ന് സാഹചര്യങ്ങൾ മാറിയെന്നും യു.എസ് കമ്പനികളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ ഈടാക്കിയിരുന്ന ഭീമമായ നികുതികളിൽ മാറ്റം വന്നതായും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

​ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള ഇടക്കാല ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാര കരാറിനെക്കുറിച്ചുള്ള നാല് ദിവസത്തെ ചർച്ചകൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് ഡൽഹിയിൽ അവസാനിച്ചത്. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സാമ്പത്തിക ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്നതിനായി പരസ്പരം പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഒരു കരാറിലെത്താൻ ഇരുപക്ഷവും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണെന്ന് ഇന്ത്യയുടെ വാണിജ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫെബ്രുവരിയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച ഇടക്കാല കരാറിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പുനർചർച്ചകളാണ് ഇപ്പോൾ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ നടന്നുവരുന്നത്.

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