​യുഎസ്-ഇറാൻ ചർച്ചയിൽ വൻ പുരോഗതി; എണ്ണ കയറ്റുമതി വിലക്ക് നീങ്ങിയെന്ന് ഇറാൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രി

By  Metro Desk Updated: Jun 22, 2026, 08:58 IST
ചർച്ച

ജനീവ: സ്വിറ്റ്‌സർലൻഡിലെ ബർഗൻസ്റ്റോക്കിൽ വെച്ച് അമേരിക്കയുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ ഉപരോധങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുന്നതിലും എണ്ണ കയറ്റുമതി പുനരാരംഭിക്കുന്നതിലും വലിയ പുരോഗതി കൈവരിക്കാനായെന്ന് ഇറാന്റെ വിദേശകാര്യമന്ത്രി അബ്ബാസ് അരാഗ്ചി അറിയിച്ചു. പാകിസ്ഥാന്റെയും ഖത്തറിന്റെയും മധ്യസ്ഥതയിൽ നടന്ന ഉന്നതതല സാങ്കേതിക ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

​ചർച്ചയിലൂടെ ഇറാൻ കൈവരിച്ച പ്രധാന നേട്ടങ്ങൾ:

എണ്ണ കയറ്റുമതി: ഇറാന്റെ എണ്ണ, പെട്രോകെമിക്കൽ കയറ്റുമതിക്ക് മേലുണ്ടായിരുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഇളവ് (Waivers) അനുവദിക്കാൻ ധാരണയായി.

തുറമുഖ ഉപരോധം: ഇറാനിയൻ തുറമുഖങ്ങൾക്ക് മേൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന യുഎസ് ഉപരോധം പിൻവലിച്ചു.

മരവിപ്പിച്ച ഫണ്ട്: വിദേശ ബാങ്കുകളിൽ മരവിപ്പിച്ചു നിർത്തിയിരുന്ന ഇറാന്റെ ചില സാമ്പത്തിക ആസ്തികൾ മോചിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനമായി.

പുനർനിർമ്മാണം: യുദ്ധസമാനമായ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇറാന്റെ വികസനത്തിനും പുനർനിർമ്മാണത്തിനുമുള്ള വലിയ പദ്ധതികൾക്ക് ചർച്ച തുടക്കം കുറിച്ചു.

​ലെബനനിലെ സംഘർഷങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനായുള്ള പ്രത്യേക സമിതി (De-confliction cell) രൂപീകരിക്കുന്നതിലൂടെ ഈ ചർച്ചയുടെ ആദ്യ യഥാർത്ഥ പരീക്ഷണം ആരംഭിക്കുമെന്നും, 60 ദിവസത്തിനകം അന്തിമ കരാറിലെത്താൻ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ ധാരണയായതായും വിദേശകാര്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 

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