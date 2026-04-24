യുഎസ് വ്യോമസേനാ താവളത്തിൽ ചുഴലിക്കാറ്റ്; അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചു
സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായ ഒരു വീഡിയോയിൽ, വലിയ, തിളങ്ങുന്ന ട്വിസ്റ്റർ ആ പ്രദേശത്തുകൂടി നീങ്ങുന്നതും, മുൻവശത്ത് വിമാനത്തിന്റെ ചിറക് ദൃശ്യമാകുന്നതും കാണാം.
ഏപ്രിൽ 24 ന് ഇന്ത്യൻ സമയം രാവിലെ 7:00–7:30 ഓടെയാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത്, ബേസിൽ കാര്യമായ പരിക്കുകളൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല, പക്ഷേ സമീപ പ്രദേശങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു.
തെക്കുകിഴക്കൻ എനിഡിലും വാൻസ് എയർഫോഴ്സ് ബേസിന് സമീപമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലും ടൊർണാഡോ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചു.
WILD! Video captured from an airplane shows a tornado striking Vance Air Force Base in Enid, Oklahoma.
ശക്തമായ ചുഴലിക്കാറ്റ് എനിഡിന്റെ തെക്ക് ഭാഗത്തായി ആഞ്ഞടിക്കുകയും യുഎസ് വ്യോമസേനയുടെ ഒരു പ്രധാന പൈലറ്റ് പരിശീലന കേന്ദ്രമായ ബേസിനടുത്തേക്ക് നീങ്ങുകയും ചെയ്തു. രാത്രിയിൽ ചിത്രീകരിച്ച വിമാന ദൃശ്യങ്ങളിൽ, പ്രകാശപൂരിതമായ ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റ് നിലത്തുകൂടി പറന്നുയരുന്നത് വ്യക്തമായി പകർത്തി.
വൈദ്യുതി ലൈനുകൾ പൊട്ടിവീണു, റോഡുകളും ഹൈവേകളും തടസ്സപ്പെട്ടു, യാത്ര തടസ്സപ്പെട്ടു. താമസക്കാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ തിരച്ചിൽ, രക്ഷാപ്രവർത്തകർ രാത്രി മുഴുവൻ വീടുവീടാന്തരം കയറിയിറങ്ങി പ്രവർത്തിച്ചു.
പത്ത് പേർക്ക് നിസ്സാര പരിക്കേറ്റതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്, ഇതുവരെ മരണമൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.
കൂടാതെ, ദുരിതബാധിത കുടുംബങ്ങൾക്കായി ഷെൽട്ടറുകൾ തുറന്നു, ദുരന്തത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് ഒക്ലഹോമ ഗവർണർ സഹായം വാഗ്ദാനം ചെയ്തു, പൂർണ്ണ നാശനഷ്ട പരിശോധനകൾ നടത്തി.
This is the sound of a destructive EF3+ tornado. Jonathan Rodriguez’s perspective shows the whole tornadic supercell as the tornado moves through Enid, Oklahoma
Thankfully, no fatalities have been reported tonight. The… pic.twitter.com/YnU8mBXjfD
എനിഡ് ചുഴലിക്കാറ്റിനെ നേരിടുമ്പോൾ, എനിഡിനടുത്തുള്ള മറ്റൊരു പട്ടണമായ ബ്രമാനിൽ ഇരട്ട ദുരന്തങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു.
ബ്രാമന് സമീപമുള്ള ഇരട്ട ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ പ്രധാനമായും ഗ്രാമീണ, റോഡ്വേ ആഘാതങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു, ചെറിയ പട്ടണത്തിന് തന്നെ പരിമിതമായ ഘടനാപരമായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ വരുത്തി, പ്രധാന ചുഴലിക്കാറ്റ് നേരിട്ട് അടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉയർന്നുവരുകയോ ദുർബലമാവുകയോ ചെയ്തു.
പ്രകൃതിക്ക് പെട്ടെന്ന്, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത അളവിൽ പ്രഹരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നതിന്റെ വ്യക്തമായ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലായിരുന്നു ഇരട്ടകൾ.