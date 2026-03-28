ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് ആരുടെ കുട്ടിയാണെന്ന് എനിക്ക് നോക്കേണ്ടി വന്നില്ല; ഇറാൻ സ്കൂൾ സ്ഫോടനത്തിന്റെ നടുക്കുന്ന ഓർമ്മകളിൽ മാതാപിതാക്കൾ
ടെഹ്റാൻ: "ആ നിമിഷം കൺമുന്നിൽ കണ്ടത് ചോരയിൽ കുളിച്ചു കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ മാത്രമാണ്. ഞാൻ കൈകളിൽ കോരിയെടുത്തത് ആരുടെ മകനെയെന്നോ മകളെയെന്നോ നോക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല," വിറയ്ക്കുന്ന ശബ്ദത്തോടെ ഇറാനിലെ ഒരു പിതാവ് തന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ഭീകരമായ ആ ദിവസത്തെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നു.
ഇറാനിലെ സ്കൂളിന് നേരെയുണ്ടായ ബോംബ് സ്ഫോടനത്തിൽ മക്കളെ നഷ്ടപ്പെട്ടവരും, പരിക്കേറ്റവരുമായ മാതാപിതാക്കളുടെ ഹൃദയഭേദകമായ അനുഭവങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്നത്. തങ്ങളുടെ മക്കളെ സുരക്ഷിതമായി അയച്ച വിദ്യാലയ മുറ്റം ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് ശ്മശാനമായി മാറിയതിന്റെ നടുക്കത്തിൽ നിന്നും ഇവർ ഇന്നും മുക്തരായിട്ടില്ല.
ദുരന്തഭൂമിയായി മാറിയ വിദ്യാലയം
സ്ഫോടനമുണ്ടായ ഉടനെ ഓടിയെത്തിയ നാട്ടുകാരും മാതാപിതാക്കളും കണ്ടത് തകർന്ന കെട്ടിടങ്ങളും ചിതറിക്കിടക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളുമാണ്. രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട ഒരു അമ്മയുടെ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു:
"പുകയും നിലവിളികളും മാത്രമേ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എന്റെ കുട്ടിയെ കണ്ടെത്താനാണ് ഞാൻ ഓടിയത്, പക്ഷേ അവിടെ കണ്ട ഓരോ കുഞ്ഞും എന്റെ കുട്ടിയെപ്പോലെ തന്നെയായിരുന്നു. ആരെ കിട്ടിയോ അവരെയൊക്കെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റാനാണ് ഞാൻ ശ്രമിച്ചത്."
മാതാപിതാക്കൾ പങ്കുവെച്ച വേദനകൾ
- അനിശ്ചിതത്വം: തങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ ജീവനോടെയുണ്ടോ എന്ന് പോലും അറിയാതെ മണിക്കൂറുകളോളം ആശുപത്രികൾക്ക് മുന്നിൽ കാത്തുനിന്ന നിമിഷങ്ങൾ.
- നഷ്ടബോധം: മക്കളെ നഷ്ടപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളുടെ തീരാത്ത വേദന.
- ധീരത: സ്വന്തം ജീവൻ പണയപ്പെടുത്തിയും മറ്റുള്ളവരുടെ കുട്ടികളെ രക്ഷിക്കാൻ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയ സാധാരണക്കാരുടെ കഥകൾ.
സ്ഫോടനത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ആരും ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ഈ ക്രൂരതയ്ക്കെതിരെ ലോകമെമ്പാടും പ്രതിഷേധം ഉയരുകയാണ്.