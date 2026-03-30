​"ക്യൂബയിലേക്ക് റഷ്യൻ എണ്ണക്കപ്പൽ പോകുന്നതിൽ എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല"; നിലപാട് മയപ്പെടുത്തി ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്

By  Metro Desk Mar 30, 2026, 14:28 IST
വാഷിംഗ്ടൺ: അമേരിക്കയുടെ കടുത്ത ഉപരോധം മൂലം ഊർജ്ജ പ്രതിസന്ധിയിൽ ഉഴലുന്ന ക്യൂബയിലേക്ക് റഷ്യൻ എണ്ണക്കപ്പൽ സഹായവുമായി എത്തുന്നതിനെ എതിർക്കില്ലെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. എയർഫോഴ്സ് വൺ വിമാനത്തിൽ വെച്ച് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കവെയാണ് ട്രംപ് തന്റെ നയം വ്യക്തമാക്കിയത്.

​"ഏതെങ്കിലും രാജ്യം ഇപ്പോൾ ക്യൂബയിലേക്ക് എണ്ണ അയക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല, അത് റഷ്യയായാലും ശരി," ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ക്യൂബയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് നിലനിൽക്കാൻ സഹായം ആവശ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഏകദേശം 7.3 ലക്ഷം ബാരൽ അസംസ്കൃത എണ്ണയുമായി എത്തുന്ന 'അനാറ്റോളി കൊളോഡ്‌കിൻ' (Anatoly Kolodkin) എന്ന റഷ്യൻ കപ്പലാണ് ഇപ്പോൾ വാർത്തകളിൽ നിറയുന്നത്.

പ്രധാന പോയിന്റുകൾ:

  • കടുത്ത ഉപരോധം: ട്രംപ് ഭരണകൂടം ഏർപ്പെടുത്തിയ എണ്ണ ഉപരോധം മൂലം കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസമായി ക്യൂബയിൽ ഇന്ധന ഇറക്കുമതി നിലച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇത് ദ്വീപ് രാഷ്ട്രത്തിൽ വലിയ തോതിലുള്ള വൈദ്യുതി തടസ്സത്തിനും ഗതാഗത കുരുക്കിനും കാരണമായി.
  • മാനുഷിക പരിഗണന: ക്യൂബൻ ഭരണകൂടത്തെ രൂക്ഷമായി വിമർശിക്കുമ്പോഴും, അവിടുത്തെ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് തണുപ്പിൽ നിന്നും ചൂടിൽ നിന്നും രക്ഷനേടാൻ ഇന്ധനം ആവശ്യമാണെന്ന് ട്രംപ് സമ്മതിച്ചു.
  • റഷ്യയുടെ പങ്ക്: യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അമേരിക്ക ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയ കപ്പലുകളിൽ ഒന്നാണ് 'അനാറ്റോളി കൊളോഡ്‌കിൻ'. എന്നിരുന്നാലും ഈ ഘട്ടത്തിൽ കപ്പൽ തടയാൻ യുഎസ് കോസ്റ്റ് ഗാർഡിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടില്ലെന്നാണ് സൂചന.
  • രാഷ്ട്രീയ നീക്കം: ക്യൂബൻ ഭരണകൂടം പരാജയപ്പെട്ട ഒന്നാണെന്നും, ഈ എണ്ണക്കപ്പൽ എത്തുന്നതുകൊണ്ട് അവിടെ വലിയ മാറ്റമൊന്നും സംഭവിക്കില്ലെന്നും ട്രംപ് പരിഹസിച്ചു.

​ഈ റഷ്യൻ എണ്ണക്കപ്പൽ ചൊവ്വാഴ്ചയോടെ ക്യൂബയിലെ മറ്റാൻസാസ് (Matanzas) തുറമുഖത്ത് എത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പത്ത് ദിവസത്തെ ഇന്ധന ആവശ്യത്തിന് ഇത് മതിയാകുമെന്നാണ് വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നത്.

