ഇറാൻ കരാറിന് തയ്യാറല്ലെങ്കിൽ കഥ കഴിക്കും; കടുത്ത മുന്നറിയിപ്പുമായി ഡോണൾഡ് ട്രംപ്

By  Metro Desk May 13, 2026, 15:04 IST
Trump

വാഷിംഗ്ടൺ: ഇറാനുമായുള്ള സമാധാന ചർച്ചകൾ പരാജയപ്പെട്ടാൽ കടുത്ത സൈനിക നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്. യുഎസ് മുന്നോട്ടുവെച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ അംഗീകരിച്ച് കരാറിൽ ഏർപ്പെടാൻ ഇറാൻ തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ ആ രാജ്യത്തെ 'അവസാനിപ്പിക്കും' (finish off) എന്നാണ് ട്രംപിന്റെ പുതിയ ഭീഷണി.

​ഇറാനിലെ പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളെല്ലാം ഇതിനോടകം തന്നെ തകർക്കപ്പെട്ടുവെന്നും, ഇനി അവിടെ അവശേഷിക്കുന്നവ കൂടി ഇല്ലാതാക്കാൻ തനിക്ക് അധികം സമയം വേണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

  • അന്ത്യശാസനം: യുഎസ് മുന്നോട്ടുവെച്ച 15 ഇന സമാധാന നിർദ്ദേശങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാൻ ഇറാൻ തയ്യാറാകണമെന്ന് ട്രംപ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
  • സൈനിക നീക്കം: ഇറാൻ ചർച്ചകൾക്ക് വിസമ്മതിച്ചാൽ സൈനിക നടപടി കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാനാണ് വാഷിംഗ്ടണിന്റെ നീക്കം.
  • നിലവിലെ സാഹചര്യം: ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ ഉപരോധവും ഇറാനിലെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയും നിലനിൽക്കെയാണ് ട്രംപിന്റെ ഈ പ്രസ്താവന.
  • ലക്ഷ്യം: ഇറാന്റെ ആണവ പദ്ധതികൾ പൂർണ്ണമായും നിർത്തലാക്കുക, യുറേനിയം സമ്പുഷ്ടീകരണം അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നിവയാണ് അമേരിക്കയുടെ പ്രധാന ആവശ്യങ്ങൾ.

പ്രധാന വസ്‌തുതകൾ:

​"ഞങ്ങൾ വളരെ വേഗം ഈ ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കി മടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, എന്നാൽ അതിന് ഇറാൻ ചർച്ചാമേശയിൽ എത്തിയേ മതിയാകൂ. അല്ലാത്തപക്ഷം അവർക്ക് വലിയ വില നൽകേണ്ടി വരും." - ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

 

​ട്രംപിന്റെ ഈ കടുത്ത നിലപാട് പശ്ചിമേഷ്യയിൽ വീണ്ടും വലിയ യുദ്ധഭീതി ഉയർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇറാൻ ഈ ഭീഷണികളോട് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുമെന്നാണ് ലോകം ഇപ്പോൾ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.

ഇറാനിയൻ തുറമുഖങ്ങളിൽ അമേരിക്ക ഏർപ്പെടുത്തിയ നാവിക ഉപരോധം ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്. ഇത് അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളുടെ ലംഘനമാണെന്ന് ഇറാൻ ആരോപിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും സമ്മർദ്ദ തന്ത്രങ്ങളിലൂടെ ഇറാനെ കരാറിൽ എത്തിക്കാനാണ് ട്രംപ് ഭരണകൂടം ശ്രമിക്കുന്നത്.

