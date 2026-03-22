ഊർജ്ജ നിലയങ്ങൾ തകർത്താൽ പ്രത്യാഘാതം ഗുരുതരം; മേഖലയിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ നാമാവശേഷമാകുമെന്ന് ഇറാന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്
Mar 22, 2026, 17:24 IST
- ഇറാന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്: തങ്ങളുടെ വൈദ്യുതി നിലയങ്ങൾക്കോ ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകൾക്കോ നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായാൽ, മേഖലയിലെ മൊത്തം അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്കും (Infrastructure) നികത്താനാവാത്ത നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിക്കുമെന്ന് ഇറാൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
- ട്രംപിന്റെ ഭീഷണി: 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറന്നില്ലെങ്കിൽ ഇറാന്റെ വൈദ്യുതി നിലയങ്ങൾ ബോംബ് വച്ച് തകർക്കുമെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് നേരത്തെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതിനുള്ള മറുപടിയായാണ് ഇറാന്റെ പുതിയ പ്രസ്താവന.
- മേഖലയിലെ പ്രത്യാഘാതം: ഇറാൻ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടാൽ അത് ഗൾഫ് മേഖലയിലെ എണ്ണ ഉൽപ്പാദനത്തെയും വിതരണത്തെയും ബാധിക്കുമെന്നും ആഗോളതലത്തിൽ വലിയ ഊർജ്ജ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമാകുമെന്നും വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു.
- യുദ്ധ സാഹചര്യം: സെൻട്രൽ ഇസ്രായേലിൽ ഇറാൻ നടത്തിയ മിസൈൽ ആക്രമണത്തിൽ 15 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതിന് പിന്നാലെ മേഖലയിൽ സംഘർഷം അതിരൂക്ഷമായി തുടരുകയാണ്.
- നയതന്ത്ര നീക്കങ്ങൾ: യുദ്ധം വ്യാപിക്കുന്നത് തടയാൻ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ നിയന്ത്രണങ്ങളും മിസൈൽ വർഷവും സ്ഥിതിഗതികൾ സങ്കീർണ്ണമാക്കുന്നു.
- ഇറാന്റെ പ്രത്യാക്രമണ ഭീഷണി: ഇറാന്റെ ഊർജ്ജ നിലയങ്ങൾക്ക് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായാൽ, മേഖലയിലെ അമേരിക്കയുടെയും ഇസ്രായേലിന്റെയും എല്ലാ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും (Energy & IT Infrastructure) തകർക്കുമെന്ന് ഇറാൻ പാർലമെന്റ് സ്പീക്കർ മുഹമ്മദ് ബഗർ ഖാലിബാഫ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഇത് നികത്താനാവാത്ത (Irreversible) നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
- ട്രംപിന്റെ അന്ത്യശാസനം: ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പൂർണ്ണമായും തുറന്നു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഇറാന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വൈദ്യുതി നിലയങ്ങൾ തകർക്കുമെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഈ കാലാവധി തിങ്കളാഴ്ച (മാർച്ച് 23) അവസാനിക്കാനിരിക്കെയാണ് ഇറാന്റെ പ്രതികരണം.
- ഇസ്രായേലിൽ മിസൈൽ വർഷം: ശനിയാഴ്ച രാത്രിയും ഞായറാഴ്ചയുമായി ഇറാൻ നടത്തിയ മിസൈൽ ആക്രമണത്തിൽ ഇസ്രായേലിലെ അരാദ്, ഡിമോണ നഗരങ്ങളിൽ വൻ നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടായി. അരാദിൽ മാത്രം 80-ലധികം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ഇതിൽ 10 പേരുടെ നില ഗുരുതരമാണ്.
- ആണവ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് സമീപം ആക്രമണം: ഇസ്രായേലിന്റെ ഡിമോണ ആണവ ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിന് സമീപവും ഇറാന്റെ വിവിധ ആണവ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് സമീപവും സ്ഫോടനങ്ങൾ നടന്നതായി ലോകാരോഗ്യ സംഘടന (WHO) ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഇത് വലിയ പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുമെന്ന് അവർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
- നെതന്യാഹുവിന്റെ സന്ദർശനം: മിസൈൽ ആക്രമണം നടന്ന അരാദ് നഗരം സന്ദർശിച്ച ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു, ഇറാന്റെ റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ്സ് (IRGC) നേതാക്കളെ വ്യക്തിപരമായി വേട്ടയാടുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു.
- ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ നിയന്ത്രണം: ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വഴി കടന്നുപോകുന്ന ചില കപ്പലുകളിൽ നിന്ന് ഇറാൻ 20 ലക്ഷം ഡോളർ വരെ 'സുരക്ഷാ ഫീസ്' ഈടാക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ശത്രുരാജ്യങ്ങളുടെ കപ്പലുകൾക്ക് ഇപ്പോഴും കർശന നിയന്ത്രണം തുടരുകയാണ്.