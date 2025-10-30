'ഗവൺമെൻ്റ് നിയമാനുസൃതമെങ്കിൽ തിരികെ പോകും'; ഡൽഹിയിൽ സുരക്ഷിതയാണെന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ട ബംഗ്ലാദേശ് പ്രധാനമന്ത്രി ഷെയ്ഖ് ഹസീന
ബംഗ്ലാദേശിൽ പുറത്താക്കപ്പെട്ട മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെയ്ഖ് ഹസീന താൻ ഡൽഹിയിൽ സുരക്ഷിതമായി കഴിയുകയാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു. 'വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ തീർച്ചയായും ആഗ്രഹിക്കുന്നു' എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ അവർ, അതിന് ചില ഉപാധികളും മുന്നോട്ടുവെച്ചു.ബംഗ്ലാദേശിൽ പുറത്താക്കപ്പെട്ട മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെയ്ഖ് ഹസീന താൻ ഡൽഹിയിൽ സുരക്ഷിതമായി കഴിയുകയാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു. 'വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ തീർച്ചയായും ആഗ്രഹിക്കുന്നു' എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ അവർ, അതിന് ചില ഉപാധികളും മുന്നോട്ടുവെച്ചു.
ഹസീനയുടെ പ്രതികരണം (Hasina's Statement)
കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓഗസ്റ്റിൽ വിദ്യാർത്ഥി പ്രക്ഷോഭങ്ങളെ തുടർന്ന് രാജി വെച്ച് ഇന്ത്യയിൽ അഭയം തേടിയ ഷെയ്ഖ് ഹസീന, റോയിട്ടേഴ്സിന് നൽകിയ ഇമെയിൽ അഭിമുഖത്തിലാണ് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്.
- വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു: "അവിടുത്തെ ഗവൺമെൻ്റ് നിയമാനുസൃതമാവുകയും, ഭരണഘടന ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുകയും, നിയമവാഴ്ച ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ചെയ്താൽ എനിക്ക് തീർച്ചയായും നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്."
- ഇന്ത്യയിലെ ജീവിതം: താൻ ഡൽഹിയിൽ സ്വതന്ത്രമായി ജീവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, കുടുംബത്തിൻ്റെ അക്രമാസക്തമായ ഭൂതകാലം കണക്കിലെടുത്ത് ജാഗ്രതയോടെയാണ് കഴിയുന്നതെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.
- തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ബഹിഷ്കരണം: തൻ്റെ പാർട്ടിയായ അവാമി ലീഗിനെ പങ്കെടുപ്പിക്കാതെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നാൽ, ലക്ഷക്കണക്കിന് വോട്ടർമാർ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ബഹിഷ്കരിക്കുമെന്നും ഹസീന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
- തിരിച്ചുവരില്ല: അവാമി ലീഗിനെ ഒഴിവാക്കിയുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ രൂപീകരിക്കുന്ന ഒരു സർക്കാരിൻ്റെ കീഴിലും താൻ ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് മടങ്ങില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് ഷെയ്ഖ് ഹസീന.
മുൻപ് 1975-ലെ സൈനിക അട്ടിമറിയെത്തുടർന്നും ഷെയ്ഖ് ഹസീന ഇന്ത്യയിൽ അഭയം തേടിയിരുന്നു. നിലവിൽ ബംഗ്ലാദേശിൽ ഇടക്കാല സർക്കാരാണ് ഭരണത്തിൽ.
