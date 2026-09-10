റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടി ജയിച്ചാൽ ഓരോ അമേരിക്കക്കാരനും 5,000 ഡോളർ; ഇറാൻ യുദ്ധത്തെയും താരിഫ് നയങ്ങളെയും ന്യായീകരിച്ച് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്
വാഷിംഗ്ടൺ: വരാനിരിക്കുന്ന ഇടക്കാല തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ (Midterm Elections) റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടി വിജയിച്ച് കോൺഗ്രസിന്റെ നിയന്ത്രണം നിലനിർത്തിയാൽ ഓരോ അമേരിക്കൻ പൗരനും 5,000 ഡോളർ (ഏകദേശം 4.2 ലക്ഷം രൂപ) വീതം "ലാഭവിഹിതമായി" (Dividend) നൽകുമെന്ന് യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ടെക്സാസിലെ ഡാളസിൽ നടന്ന റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷനിൽ സംസാരിക്കവേയാണ് ട്രംപ് ഈ വിവാദപരമായ വാഗ്ദാനം മുന്നോട്ടുവെച്ചത്.
തങ്ങളുടെ ഭരണത്തിൻ കീഴിൽ രാജ്യം കൈവരിച്ച വൻ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയുടെ പ്രതിഫലമായാണ് ഈ തുക ജനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതെന്നും ഒരു വിജയിച്ച കമ്പനി ഓഹരി ഉടമകൾക്ക് ലാഭവിഹിതം നൽകുന്നത് പോലെയാണിതെന്നും ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ഈ തുക അമേരിക്കയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ ചെലവഴിക്കണമെന്ന നിബന്ധനയുമുണ്ട്.
തന്റെ കടുത്ത സാമ്പത്തിക-വിദേശ നയങ്ങളെ ന്യായീകരിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ട്രംപ് ഈ പുതിയ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്:
ഇറാൻ സൈനിക നടപടി: ഇറാനെതിരെയുള്ള യു.എസ് സൈനിക നീക്കങ്ങളെ ട്രംപ് ശക്തമായി ന്യായീകരിച്ചു. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ സംഘർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ, ഈ പ്രദേശത്തിന്റെ പേര് "ട്രംപ് സ്ട്രെയിറ്റ്" (Trump Strait) എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്യുന്ന കാര്യം പരിഗണനയിലാണെന്നും ട്രംപ് തമാശരൂപേണ പറഞ്ഞു.
ഇറക്കുമതി തീരുവ (Tariffs): മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന തീരുവ ചുമത്തുന്ന തന്റെ നയം അമേരിക്കൻ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് വൻ നേട്ടമുണ്ടാക്കിയെന്നും ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടു.
നവംബറിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഇടക്കാല തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജനപ്രതിനിധി സഭയിലും ഉപരിസഭയായ സെനറ്റിലും ഭൂരിപക്ഷം നിലനിർത്താനുള്ള റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയുടെ ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് ട്രംപിന്റെ ഈ വൻ വാഗ്ദാനം. എന്നാൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ള വെറുമൊരു സാമ്പത്തിക പ്രലോഭനമാണിതെന്ന് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി ആരോപിച്ചു.