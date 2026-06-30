ചർച്ചകൾ പരാജയപ്പെട്ടാൽ ഇറാനെ വീണ്ടും ആക്രമിക്കും; കടുത്ത മുന്നറിയിപ്പുമായി ഇസ്രയേൽ പ്രതിരോധ മന്ത്രി
ടെൽ അവീവ്: മേഖലയിലെ സമാധാന ചർച്ചകൾ പരാജയപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഇറാനെതിരെ വീണ്ടും ശക്തമായ സൈനിക ആക്രമണം നടത്തുമെന്ന കടുത്ത മുന്നറിയിപ്പുമായി ഇസ്രയേൽ പ്രതിരോധ മന്ത്രി ഇസ്രയേൽ കാറ്റ്സ്. ഇറാനുമായുള്ള സമാധാന കരാറുകളും ചർച്ചകളും പ്രതീക്ഷിച്ച ഫലം കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഇസ്രയേലിന്റെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ സൈനിക ശക്തി ഉപയോഗിക്കാൻ മടിക്കില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
മേഖലയിൽ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി നടക്കുന്ന നയതന്ത്ര നീക്കങ്ങൾ ഇസ്രയേലിന്റെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായാൽ ശക്തമായ പ്രത്യാഘാതമുണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിലപാട്. ഇസ്രയേലിനും ലെബനനും ഇടയിലുള്ള സമാധാന കരാറുകളെ അട്ടിമറിക്കാൻ ഇറാന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ശ്രമമുണ്ടായാൽ അതിനെതിരെ അതിശക്തമായ രീതിയിൽ തിരിച്ചടിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇറാൻ പിന്തുണയുള്ള സായുധ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇസ്രയേലിന് നേരെ നടത്തുന്ന നീക്കങ്ങളെ ചെറുക്കാനും, തങ്ങളുടെ അതിർത്തികൾ സുരക്ഷിതമാക്കാനും ഇസ്രയേൽ ഡിഫൻസ് ഫോഴ്സ് (IDF) പൂർണ്ണ സജ്ജമാണെന്ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. നയതന്ത്ര ചർച്ചകൾക്ക് ഇസ്രയേൽ ഇപ്പോഴും മുൻഗണന നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും, തങ്ങളുടെ പരമാധികാരത്തിന്മേൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും തയ്യാറല്ലെന്ന വ്യക്തമായ സന്ദേശമാണ് ഇസ്രയേൽ ഈ പ്രസ്താവനയിലൂടെ ഇറാനും അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തിനും നൽകുന്നത്.