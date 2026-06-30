വെള്ളം തടഞ്ഞാൽ ആ കൈ വെട്ടിയരിയും; സിന്ധു നദീജല കരാറിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കടുത്ത ഭീഷണിയുമായി പാക് മന്ത്രി
ഇസ്ലാമാബാദ്: സിന്ധു നദീജല കരാറിനെ (Indus Waters Treaty) ചൊല്ലി ഇന്ത്യയുമായി നിലനിൽക്കുന്ന തർക്കത്തിൽ കടുത്ത നിലപാടും പ്രകോപനപരമായ ഭീഷണിയുമായി പാകിസ്ഥാൻ. കരാർ പ്രകാരം പാകിസ്ഥാന് അവകാശപ്പെട്ട ജലം കൈക്കലാക്കാനോ ഒഴുക്ക് തടയാനോ ശ്രമിക്കുന്നവരുടെ കൈകൾ വെട്ടിമാറ്റുമെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന മന്ത്രി മുസാദിക് മാലിക് പറഞ്ഞു. സഹമന്ത്രി അത്താഉള്ള തരാറിനൊപ്പം നടത്തിയ സംയുക്ത വാർത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് മന്ത്രിയുടെ ഈ വിവാദ പ്രസ്താവന.
അയൽരാജ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് പാകിസ്ഥാനിലേക്കുള്ള ജലവിതരണത്തിന്റെ പൈപ്പ് നിയന്ത്രിക്കുന്നതെന്നും, ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് ഒഴുക്കില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയാണെന്നും മുസാദിക് മാലിക് ആരോപിച്ചു. "ഞങ്ങളുടെ ജലവിഹിതത്തിന്മേൽ അവകാശം പറഞ്ഞ് ഉയരുന്ന കൈകൾ ഞങ്ങൾ വെട്ടിമാറ്റും," അദ്ദേഹം ഭീഷണി മുഴക്കി. എന്നാൽ, 1960-ലെ സിന്ധു നദീജല കരാർ നിയമപരമായി ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇന്ത്യയ്ക്ക് അത് ഏകപക്ഷീയമായി റദ്ദാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും മന്ത്രി അത്താഉള്ള തരാർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
തർക്കത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം: 2025 ഏപ്രിലിൽ ജമ്മു കശ്മീരിലെ പഹൽഗാമിലുണ്ടായ ഭീകരാക്രമണത്തിന് പിന്നാലെയാണ് ഇന്ത്യ സിന്ധു നദീജല കരാർ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചത് (Abeyance). 26 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ട ഈ ആക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ പാകിസ്ഥാൻ പിന്തുണയുള്ള ഭീകരരാണെന്ന് ന്യൂഡൽഹി വ്യക്തമാക്കുകയും, അതിർത്തി കടന്നുള്ള ഭീകരവാദം പൂർണ്ണമായും അവസാനിപ്പിക്കാതെ കരാറുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ ബാധ്യതയില്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയുമായിരുന്നു. 'രക്തവും വെള്ളവും ഒന്നിച്ച് ഒഴുകില്ല' എന്ന ശക്തമായ നിലപാടിലാണ് ഇന്ത്യ.
2028 ജൂണോടെ പാകിസ്ഥാനിലേക്കുള്ള സിന്ധു നദിയുടെ ഒഴുക്ക് പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രിക്കാൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് സാധിക്കുമെന്ന വിലയിരുത്തലുകൾ പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് പാക് മന്ത്രിമാരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇത്തരം കടുത്ത പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. സിന്ധു നദീതടത്തിലെ ഏകദേശം 80 ശതമാനം ജലവും ലഭിക്കുന്നത് പാകിസ്ഥാനാണ്. ഇത് അവരുടെ കൃഷിക്കും സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയ്ക്കും അതീവ നിർണായകമായതിനാൽ ജലലഭ്യത കുറയുന്നത് പാകിസ്ഥാനെ കടുത്ത ജലക്ഷാമത്തിലേക്കും വരൾച്ചയിലേക്കും തള്ളിവിട്ടിരിക്കുകയാണ്. തർക്കത്തിൽ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ രക്ഷാസമിതി അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ ഇതിനകം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.