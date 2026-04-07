യുദ്ധക്കുറ്റങ്ങളെ പേടിയില്ല; ഇറാനെതിരെയുള്ള അന്ത്യശാസനം അടുക്കുന്നു; കടുത്ത നിലപാടിൽ ട്രംപ്

By  Metro Desk Apr 7, 2026, 15:23 IST
Trumb iran

വാഷിംഗ്ടൺ: ഇറാൻ വിഷയത്തിൽ താൻ മുന്നോട്ട് വെച്ച സമയപരിധി അവസാനിക്കാനിരിക്കെ, സാധ്യമായ യുദ്ധക്കുറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് തനിക്ക് ഒട്ടും ആശങ്കയില്ലെന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. ഇറാന്റെ പൗരസ്ത്യ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും വൈദ്യുതി നിലയങ്ങളും പാലങ്ങളും ലക്ഷ്യമിടുമെന്ന തന്റെ ഭീഷണിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

വാർത്തയുടെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ:

  • അന്ത്യശാസനം: ഹൊർമുസ് കടലിടുക്ക് വീണ്ടും തുറക്കുന്നതിനായി ഇറാൻ ഭരണകൂടത്തിന് ട്രംപ് നൽകിയ സമയപരിധി ചൊവ്വാഴ്ച വൈകുന്നേരത്തോടെ (യുഎസ് സമയം) അവസാനിക്കും.

  • ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങൾ: കരാർ പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇറാന്റെ പവർ പ്ലാന്റുകളും പാലങ്ങളും തകർക്കുമെന്ന് ട്രംപ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. ഇതിനെ "പവർ പ്ലാന്റ് ഡേ", "ബ്രിഡ്ജ് ഡേ" എന്നാണ് അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ചത്.

  • യുദ്ധക്കുറ്റ ആരോപണങ്ങൾ: സിവിലിയൻ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെ ആക്രമിക്കുന്നത് യുദ്ധക്കുറ്റമാകില്ലേ എന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യത്തിന്, "എനിക്ക് അതിൽ ആശങ്കയില്ല, ഇറാൻ ആണവായുധം നിർമ്മിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ യുദ്ധക്കുറ്റം" എന്നായിരുന്നു ട്രംപിന്റെ മറുപടി.

  • ഇറാൻ്റെ നിലപാട്: ട്രംപിന്റെ ഭീഷണികൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞ ഇറാൻ, അമേരിക്കയുടെ നീക്കങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഊർജ്ജ നിലയങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും മനുഷ്യമതിൽ തീർക്കാൻ ജനങ്ങളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
  • ആഗോള ആശങ്ക: റഷ്യ ഉക്രെയ്നിൽ പവർ പ്ലാന്റുകൾ ആക്രമിച്ചതിനെ വിമർശിച്ച അമേരിക്ക തന്നെ ഇപ്പോൾ സമാനമായ ഭീഷണി മുഴക്കുന്നത് വലിയ അന്താരാഷ്ട്ര ചർച്ചകൾക്ക് വഴിയൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

​നിലവിൽ ഇറാൻ-ഇസ്രായേൽ സംഘർഷം 39-ാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ മേഖലയിൽ ഒരു പൂർണ്ണ യുദ്ധത്തിന്റെ നിഴൽ പരന്നിരിക്കുകയാണ്.

