'ആദ്യത്തെ ചാവേറാകാൻ ഞാൻ തയ്യാർ'; പാകിസ്ഥാന് മുന്നറിയിപ്പുമായി താലിബാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ
Nov 19, 2025, 12:43 IST
തീവ്രവാദവും അതിർത്തി പ്രശ്നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വഷളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനിടെ, അഫ്ഗാൻ താലിബാനിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പാകിസ്ഥാന് ആത്മഹത്യാ ബോംബറായി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
പ്രധാന മുന്നറിയിപ്പ്
പാകിസ്ഥാനെതിരെ ആവശ്യമെങ്കിൽ താൻ ആദ്യത്തെ ചാവേറാകാൻ തയ്യാറാണെന്ന് താലിബാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞതായാണ് വാർത്ത. അമേരിക്കൻ സൈന്യം അഫ്ഗാനിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങിയതിന് ശേഷം തങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നുവെന്നും, പാകിസ്ഥാൻ തങ്ങളുടെ ശക്തിയെ പരീക്ഷിക്കരുതെന്നും ഇദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
- ചാവേർ ഭീഷണി: പാകിസ്ഥാനെതിരെ ആക്രമണം നടത്താൻ താൻ തയ്യാറാണെന്ന് താലിബാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ.
- യുഎസ് പിൻവാങ്ങൽ: അമേരിക്കൻ സേന പിൻവാങ്ങിയതോടെ താലിബാൻ കൂടുതൽ ശക്തരായെന്നും, പാകിസ്ഥാൻ അത് ഓർക്കണമെന്നും സൂചന.
- വഷളാകുന്ന ബന്ധം: അതിർത്തിയിലെ വെടിവെപ്പ്, പാകിസ്ഥാനിൽ താലിബാൻ അനുബന്ധ ഗ്രൂപ്പുകൾ നടത്തുന്ന ആക്രമണങ്ങൾ, അഫ്ഗാൻ അഭയാർഥികളെ തിരിച്ചയക്കുന്നത് എന്നിവ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ വഷളാക്കി.
അഫ്ഗാൻ മണ്ണിൽ നിന്ന് പാകിസ്ഥാനെതിരെ ആക്രമണം നടത്താൻ തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പുകളെ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകണമെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ താലിബാനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും, അഫ്ഗാൻ ഭരണകൂടം ഈ ആരോപണങ്ങൾ നിഷേധിക്കുകയാണ്.