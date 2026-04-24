ഉക്രൈൻ സൈനികരുടെ പട്ടിണിയിലായ ചിത്രങ്ങൾ പുറത്ത്: 'ലോജിസ്റ്റിക്സ് പ്രതിസന്ധി'യെന്ന് കീവ്
Apr 24, 2026, 15:50 IST
ഉക്രൈൻ യുദ്ധഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള ഞെട്ടിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്നത്. പട്ടിണികൊണ്ട് എല്ലും തോലുമായ ഉക്രൈൻ സൈനികരുടെ ചിത്രങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായതോടെ രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിതെളിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- അങ്ങേയറ്റം ദയനീയം: അതിശക്തമായ പോരാട്ടം നടക്കുന്ന മേഖലകളിൽ ഭക്ഷണവും അവശ്യസാധനങ്ങളും ലഭിക്കാതെ സൈനികർ വലയുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
- ലോജിസ്റ്റിക്സ് വെല്ലുവിളി: മുൻനിരയിലുള്ള സൈനികരിലേക്ക് ഭക്ഷണമെത്തിക്കാൻ സാധിക്കാത്തവിധം വിതരണ ശൃംഖല (logistics) സങ്കീർണ്ണമാണെന്ന് ഉക്രൈൻ ഭരണകൂടം വ്യക്തമാക്കി.
- റഷ്യൻ ഉപരോധം: പലയിടങ്ങളിലും റഷ്യൻ സൈന്യം നടത്തുന്ന ഉപരോധവും നിരന്തരമായ ആക്രമണങ്ങളും വിതരണ തടസ്സത്തിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട്.
യുദ്ധം ദീർഘിക്കുന്നത് സൈനികരുടെ ആരോഗ്യത്തെയും മാനസികാവസ്ഥയെയും ഗുരുതരമായി ബാധിക്കുന്നുവെന്നതിന്റെ തെളിവാണ് ഈ ചിത്രങ്ങൾ. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ രാജ്യാന്തര ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.