ഇന്ത്യയും റഷ്യയും ഇരുണ്ട ചൈനയുടെ പക്ഷത്തേക്ക്; ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്
വാഷിംഗ്ടൺ: ഇന്ത്യയും റഷ്യയും 'ഇരുണ്ട ചൈന'യുടെ പക്ഷത്തേക്ക് പോയെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പങ്കുവെച്ച cryptic പോസ്റ്റിലാണ് ട്രംപിന്റെ ഈ പരാമർശം. ഷാങ്ഹായ് കോർപ്പറേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ (എസ്സിഒ) ഉച്ചകോടിയിൽ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിൻ, ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിൻപിംഗ് എന്നിവർ ഒരുമിച്ചു നിൽക്കുന്ന ചിത്രം പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ടാണ് ട്രംപിന്റെ പോസ്റ്റ്.
"ഇന്ത്യയെയും റഷ്യയെയും നമുക്ക് 'ഇരുണ്ട' ചൈനയിലേക്ക് നഷ്ടമായെന്ന് തോന്നുന്നു. അവർക്ക് ദീർഘവും സമൃദ്ധവുമായ ഒരു ഭാവിയുണ്ടാകട്ടെ!" എന്നായിരുന്നു ട്രംപിന്റെ പോസ്റ്റ്. റഷ്യയിൽ നിന്ന് എണ്ണ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിനെച്ചൊല്ലി ഇന്ത്യയുമായി യുഎസ് ബന്ധം വഷളായ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ പ്രസ്താവന. നേരത്തെ, റഷ്യയുമായുള്ള വ്യാപാര ബന്ധങ്ങളുടെ പേരിൽ ഇന്ത്യക്ക് നേരെ യുഎസ് അധിക തീരുവ ചുമത്തിയിരുന്നു.
ട്രംപിന്റെ ഈ പ്രസ്താവന, ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന പിരിമുറുക്കം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു.