റഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങുന്നത് നിർത്തുമെന്ന് ഇന്ത്യ ഉറപ്പ് തന്നു: വ്യാപാര കരാറിന് ശേഷം യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി
മോസ്കോയുടെ ഊർജ്ജ മേഖലയ്ക്ക് മേൽ അമേരിക്ക പുതിയ ഉപരോധങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ, കൂടുതൽ റഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങുന്നത് ഒഴിവാക്കുമെന്ന് ഇന്ത്യ വാഷിംഗ്ടണിന് ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോ പറഞ്ഞു.
"റഷ്യയുടെ എണ്ണയ്ക്ക് മേൽ അമേരിക്ക കൂടുതൽ ഉപരോധങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയുമായുള്ള ഞങ്ങളുടെ സംഭാഷണങ്ങളിൽ, കൂടുതൽ റഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങുന്നത് നിർത്താൻ അവരുടെ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധത ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു. യൂറോപ്പ് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്," ശനിയാഴ്ച മ്യൂണിച്ച് സുരക്ഷാ സമ്മേളനത്തിൽ റൂബിയോ പറഞ്ഞതായി റഷ്യൻ വാർത്താ ഏജൻസി ടാസ് ഉദ്ധരിച്ചു.
മോസ്കോയുടെ ഊർജ്ജ മേഖലയ്ക്ക് മേൽ അമേരിക്ക പുതിയ ഉപരോധങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ, കൂടുതൽ റഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങുന്നത് ഒഴിവാക്കുമെന്ന് ഇന്ത്യ വാഷിംഗ്ടണിന് ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോ പറഞ്ഞു.
"റഷ്യയുടെ എണ്ണയ്ക്ക് മേൽ അമേരിക്ക കൂടുതൽ ഉപരോധങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയുമായുള്ള ഞങ്ങളുടെ സംഭാഷണങ്ങളിൽ, കൂടുതൽ റഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങുന്നത് നിർത്താൻ അവരുടെ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധത ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു. യൂറോപ്പ് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്," ശനിയാഴ്ച മ്യൂണിച്ച് സുരക്ഷാ സമ്മേളനത്തിൽ റൂബിയോ പറഞ്ഞതായി റഷ്യൻ വാർത്താ ഏജൻസി ടാസ് ഉദ്ധരിച്ചു.
ഉക്രെയ്നിലെ നീണ്ട സംഘർഷത്തെത്തുടർന്ന് റഷ്യയുടെ ഊർജ്ജ വരുമാനം നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അമേരിക്ക ശക്തമാക്കുന്നതിനിടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരാമർശങ്ങൾ.
ഉക്രെയ്ൻ യുദ്ധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതിനുശേഷം, ഊർജ്ജ സുരക്ഷയും സാമ്പത്തിക പരിഗണനകളും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇന്ത്യ റഷ്യൻ ക്രൂഡിന്റെ കിഴിവുള്ള ഇറക്കുമതി ഗണ്യമായി വർദ്ധിപ്പിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും, റൂബിയോയുടെ പ്രസ്താവന ഈ വിഷയത്തിൽ വാഷിംഗ്ടണും ന്യൂഡൽഹിയും തമ്മിൽ നയതന്ത്രപരമായ ഇടപെടൽ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വിശാലമായ ധാരണയുടെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യ റഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള എണ്ണ വാങ്ങലുകൾ നിർത്താൻ സമ്മതിച്ചതായി യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ട് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് റൂബിയോയുടെ പരാമർശം വന്നത്.
ഒരു വർഷത്തിലേറെ നീണ്ട വ്യാപാര സംഘർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു കരാർ പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ, "റഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങുന്നത് നിർത്താനും യുഎസിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ വാങ്ങാനും ഇന്ത്യ സമ്മതിച്ചു" എന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞു, ഈ നീക്കത്തെ ഉഭയകക്ഷി സാമ്പത്തിക ബന്ധങ്ങളിലെ വഴിത്തിരിവായി ചിത്രീകരിച്ചു.
നീണ്ട ചർച്ചകൾക്കിടയിലെ ഒരു പ്രധാന തടസ്സം ഇന്ത്യ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്ത റഷ്യൻ ക്രൂഡിന്റെ ഇറക്കുമതി തുടരുകയായിരുന്നു, ഇത് ഒരു ആശങ്കയാണെന്ന് ട്രംപ് ആവർത്തിച്ച് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു.
ഉക്രെയ്നിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന യുദ്ധത്തിനിടയിൽ, വ്യാപാര ബന്ധങ്ങൾ വഷളായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലുടനീളം, റഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള എണ്ണ വാങ്ങലുകൾ കുറയ്ക്കാൻ ട്രംപ് ഇന്ത്യയെ പരസ്യമായി സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കി.
ഇന്ത്യ റഷ്യൻ ഊർജ്ജ വിതരണത്തിലുള്ള ആശ്രയത്വം കുറച്ചില്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ താരിഫുകളും അധിക ലെവികളും ചുമത്തുമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
ഒരു ഘട്ടത്തിൽ, ന്യൂഡൽഹിയുടെ നിലപാടിനെ അദ്ദേഹം നിശിതമായി വിമർശിച്ചു, "റഷ്യൻ യുദ്ധ യന്ത്രത്താൽ ഉക്രെയ്നിൽ എത്ര പേർ കൊല്ലപ്പെടുന്നു എന്നത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് പ്രശ്നമല്ല" എന്ന് പറഞ്ഞു, ഈ വിഷയത്തിൽ അമേരിക്കയുടെ സമ്മർദ്ദത്തിന്റെ തീവ്രത അടിവരയിടുന്നു.
നേരത്തെ, അത്തരമൊരു ഉറപ്പ് ലഭിച്ചുവെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ റഷ്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി സെർജി ലാവ്റോവ് തള്ളിക്കളഞ്ഞു, ഇന്ത്യ റഷ്യയുടെ എണ്ണ ഇറക്കുമതി നിർത്തലാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് യുഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഒഴികെ മറ്റാരും സംസാരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ ഒരിക്കലും അത്തരം പ്രസ്താവനകൾ നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പാശ്ചാത്യ ഉപരോധങ്ങൾക്കും റഷ്യയുമായുള്ള ദീർഘകാല ബന്ധത്തിനും ഇടയിൽ ഇന്ത്യ നേരിടുന്ന സെൻസിറ്റീവ് ജിയോപൊളിറ്റിക്കൽ സന്തുലിതാവസ്ഥയെ വ്യത്യസ്ത വിവരണങ്ങൾ എടുത്തുകാണിക്കുന്നു.
ഉക്രെയ്നിലെ നീണ്ട സംഘർഷത്തെത്തുടർന്ന് റഷ്യയുടെ ഊർജ്ജ വരുമാനം നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അമേരിക്ക ശക്തമാക്കുന്നതിനിടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരാമർശങ്ങൾ.
ഉക്രെയ്ൻ യുദ്ധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതിനുശേഷം, ഊർജ്ജ സുരക്ഷയും സാമ്പത്തിക പരിഗണനകളും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇന്ത്യ റഷ്യൻ ക്രൂഡിന്റെ കിഴിവുള്ള ഇറക്കുമതി ഗണ്യമായി വർദ്ധിപ്പിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും, റൂബിയോയുടെ പ്രസ്താവന ഈ വിഷയത്തിൽ വാഷിംഗ്ടണും ന്യൂഡൽഹിയും തമ്മിൽ നയതന്ത്രപരമായ ഇടപെടൽ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വിശാലമായ ധാരണയുടെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യ റഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള എണ്ണ വാങ്ങലുകൾ നിർത്താൻ സമ്മതിച്ചതായി യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ട് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് റൂബിയോയുടെ പരാമർശം വന്നത്.
ഒരു വർഷത്തിലേറെ നീണ്ട വ്യാപാര സംഘർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു കരാർ പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ, "റഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങുന്നത് നിർത്താനും യുഎസിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ വാങ്ങാനും ഇന്ത്യ സമ്മതിച്ചു" എന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞു, ഈ നീക്കത്തെ ഉഭയകക്ഷി സാമ്പത്തിക ബന്ധങ്ങളിലെ വഴിത്തിരിവായി ചിത്രീകരിച്ചു.
നീണ്ട ചർച്ചകൾക്കിടയിലെ ഒരു പ്രധാന തടസ്സം ഇന്ത്യ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്ത റഷ്യൻ ക്രൂഡിന്റെ ഇറക്കുമതി തുടരുകയായിരുന്നു, ഇത് ഒരു ആശങ്കയാണെന്ന് ട്രംപ് ആവർത്തിച്ച് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു.
ഉക്രെയ്നിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന യുദ്ധത്തിനിടയിൽ, വ്യാപാര ബന്ധങ്ങൾ വഷളായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലുടനീളം, റഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള എണ്ണ വാങ്ങലുകൾ കുറയ്ക്കാൻ ട്രംപ് ഇന്ത്യയെ പരസ്യമായി സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കി.
ഇന്ത്യ റഷ്യൻ ഊർജ്ജ വിതരണത്തിലുള്ള ആശ്രയത്വം കുറച്ചില്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ താരിഫുകളും അധിക ലെവികളും ചുമത്തുമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
ഒരു ഘട്ടത്തിൽ, ന്യൂഡൽഹിയുടെ നിലപാടിനെ അദ്ദേഹം നിശിതമായി വിമർശിച്ചു, "റഷ്യൻ യുദ്ധ യന്ത്രത്താൽ ഉക്രെയ്നിൽ എത്ര പേർ കൊല്ലപ്പെടുന്നു എന്നത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് പ്രശ്നമല്ല" എന്ന് പറഞ്ഞു, ഈ വിഷയത്തിൽ അമേരിക്കയുടെ സമ്മർദ്ദത്തിന്റെ തീവ്രത അടിവരയിടുന്നു.
നേരത്തെ, അത്തരമൊരു ഉറപ്പ് ലഭിച്ചുവെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ റഷ്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി സെർജി ലാവ്റോവ് തള്ളിക്കളഞ്ഞു, ഇന്ത്യ റഷ്യയുടെ എണ്ണ ഇറക്കുമതി നിർത്തലാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് യുഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഒഴികെ മറ്റാരും സംസാരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ ഒരിക്കലും അത്തരം പ്രസ്താവനകൾ നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പാശ്ചാത്യ ഉപരോധങ്ങൾക്കും റഷ്യയുമായുള്ള ദീർഘകാല ബന്ധത്തിനും ഇടയിൽ ഇന്ത്യ നേരിടുന്ന സെൻസിറ്റീവ് ജിയോപൊളിറ്റിക്കൽ സന്തുലിതാവസ്ഥയെ വ്യത്യസ്ത വിവരണങ്ങൾ എടുത്തുകാണിക്കുന്നു.